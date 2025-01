El hermano de Francisco Franco que fue masón y diputado por Esquerra Republicana de Cataluña

En una de esas ironías que nos deja la historia, Ramón Franco (1896-1938), hermano menor del dictador Francisco Franco, fue diputado por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), un partido históricamente y actualmente vinculado con el republicanismo de izquierdas y el independentismo catalán, y masón, una de las principales corrientes a las que más se opuso su hermano.

Mientras la figura de Francisco Franco ha quedado grabada en la historia como símbolo del régimen dictatorial de corte conservador que gobernó España durante casi cuatro décadas, la relación de su hermano Ramón con la política española resulta, cuanto menos, sorprendente.

Contexto histórico

Para entender la actividad política de Ramón Franco, es necesario entender el contexto de la España de principios del siglo XX. En un momento de gran agitación social y política, la nación atravesaba una crisis política profunda, exacerbada por el desastre de Annual (1921), la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y la proclamación de la Segunda República en 1931.

La Segunda República fue un período en que progresistas, republicanos y regionalistas participaron activamente, entre ellos ERC. Fundado en 1931 por Francesc Macià, ERC se presentó como un partido que abogaba por la autonomía de Cataluña dentro de una república federal, y también defendía los derechos de los trabajadores y las clases populares. Esta propuesta, lejos de los valores que dominarían el futuro régimen franquista, encontraba una base sólida en el contexto republicano que existía en Cataluña, sobre todo por su alta presencia de sectores trabajadores e industriales.

El momento en que Ramón se significó políticamente

Ramón Franco, nacido en Ferrol en 1896, se formó como aviador y militar. Fue un pionero de la aviación española y un héroe nacional cuando, en 1926, pilotó el hidroavión Plus Ultra, realizando el primer vuelo transatlántico directo entre España y América del Sur. Esta hazaña le otorgó una gran popularidad y lo colocó como una figura destacada en la política española.

En el verano de 1929, en vistas del éxito que había tenido la hazaña de Plus Ultra, organizó un nuevo viaje aéreo que atravesaría el Atlántico norte, aunque el hidroavión Dornier que empleó en esta ocasión tuvo una avería mecánica a la altura de las islas Azores, lo que supuso la cancelación del proyectado vuelo y el descrédito para el hasta entonces héroe de la aviación. Unas posteriores declaraciones que hizo respecto a este incidente le valieron enfrentarse con el general Miguel Primo de Rivera; automáticamente, pasó a convertirse en un opositor de la dictadura de Primo de Rivera y la monarquía, lo que le valió ser detenido y encarcelado en varias ocasiones.

En 1930, junto con otros aviadores como Ignacio Hidalgo de Cisneros, protagonizó una sublevación contra la monarquía de Alfonso XIII en el aeródromo militar de Cuatro Vientos. Después de despegar con un avión, llegó a amenazar con bombardear el Palacio Real de Madrid,​ aunque al final sólo logró proclamas revolucionarias. Tras el fracaso, pasó años en Lisboa y en París, donde fue iniciado en la logia masónica española Plus Ultra.

Ramón Franco y Esquerra Republicana

La llegada de la Segunda República en 1931 fue acogida de buen grado por Ramón, quien además fue rehabilitado y repuesto en su empleo. En las elecciones generales del 28 de junio de 1931 salió elegido por la ciudad de Barcelona, y se integró en las filas de Esquerra Republicana de Cataluña, partido que lo apoyaba. En las elecciones generales de 1933, Ramón Franco no se volvió a presentar. En cambio, solicitó su reincorporación a la Aeronáutica Militar, y su petición fue aceptada. Sin embargo, el nuevo gobierno radical de Alejandro Lerroux, con la intención de mantenerlo apartado, lo designó como agregado aéreo en la embajada española en Washington (Estados Unidos).

En julio de 1936, cuando comenzó la sublevación militar, Ramón Franco aún estaba en Washington. Tras considerar regresar a la zona republicana, decidió finalmente unirse a los sublevados en octubre, probablemente influenciado por su hermano Francisco y el fusilamiento de su amigo Julio Ruiz de Alda. Aunque fue nombrado comandante de la base de hidroaviones en Mallorca, su pasado republicano generó malestar entre los oficiales nacionales. Durante la guerra, realizó operaciones sobre el Mediterráneo, pero murió en octubre de 1938 al estrellarse el hidroavión que pilotaba durante una misión, en medio de malas condiciones meteorológicas.

La vinculación de Ramón con ERC no fue prolongada ni especialmente influyente, y no se le recuerda por ser una figura clave en la política catalana. A pesar de formar parte de su grupo parlamentario, no desempeñó un papel destacado en la administración republicana. Sin embargo, es un hecho que el hermano del dictador se rebeló contra Primo de Rivera y Alfonso XIII y fue diputado por Esquerra Republicana durante la Segunda República.