Illa, interpelado por ERC, acepta que Cataluña abra nuevas "embajadas" en el extranjero

La entrada en vigor de una nueva ronda de aranceles por parte de Estados Unidos ha provocado una sacudida en el Parlament. La portavoz de ERC, Ester Capella, ha interpelado este martes al president de la Generalitat, Salvador Illa, para reclamar medidas contundentes que garanticen la "soberanía económica" de Cataluña ante el impacto de la guerra comercial.

Capella ha advertido de que estos aranceles no solo afectan a Europa en su conjunto, sino directamente a las empresas catalanas y a sus puestos de trabajo. En este sentido, ha criticado que la delegación del Govern en EE.UU. esté actualmente sin delegado porque Illa lo cesó y ha pedido al Ejecutivo que nombre un nuevo delegado, refuerce las delegaciones existentes y abra otras nuevas. "Esto va de soberanía", ha subrayado. "No subedite la soberanía de Cataluña al BOE o a Madrid. No vaya a remolque".

La diputada republicana ha reclamado al Govern "visión política y liderazgo" para afrontar una de las crisis económicas más importantes de los últimos años, a su juicio comparable al escenario posterior al COVID. "Ponga el país por delante", ha insistido.

Una etapa para "reforzar las delegaciones"

En su respuesta, Illa ha calificado la situación como "grave y compleja", y ha reconocido que los efectos de los aranceles son imprevisibles. El president ha defendido el plan de 1.500 millones de euros impulsado por el Govern y ha agradecido el tono constructivo de los grupos parlamentarios y de los agentes sociales.

Ante la insistencia de Capella, Illa ha abierto la puerta a fortalecer la acción exterior catalana: "Se abre una etapa en la que nos podemos plantear reforzar las delegaciones exteriores", ha afirmado. Ha añadido que el Govern no dudará en desplegar "todos los recursos que hagan falta" para proteger al tejido productivo catalán, siempre de forma complementaria a las medidas europeas y españolas y "escuchando a todos".