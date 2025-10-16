Sirera propone sancionar el uso de pasamontañas y capuchas en manifestaciones tras los altercados en Barcelona

El grupo municipal del Partido Popular, liderado por Daniel Sirera, ha propuesto sancionar el uso de prendas como pasamontañas o capuchas que cubran el rostro "en contextos de desórdenes públicos o conductas violentas como las ocurridas en las últimas semanas en las manifestaciones pro Palestina".

Según ha informado el líder popular, la medida no limitaría en ningún caso el derecho constitucional de manifestación, "sino que reforzaría la seguridad de quienes se manifiestan pacíficamente". "En democracia se da la cara. Las manifestaciones son para expresarse, no para esconderse. Quien tapa el rostro para provocar violencia o impedir su identificación no ejerce un derecho: abusa de él", ha subrayado Sirera a través de un comunicado.

En este sentido, el Partido Popular ha condenado "los actos violentos y los destrozos" ocurridos en diferentes puntos de Barcelona durante las protestas de ayer por Palestina, y ha anunciado que trasladará un ruego a la próxima Comisión de Economía para conocer "el coste global de estos desperfectos".

Registro de manifestantes violentos

Además, Sirera ha propuesto la creación de un registro de manifestantes violentos "reincidentes" para restringir, por parte de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana, su participacion en nuevas manifestaciones. "Barcelona necesita un Ayuntamiento que proteja a los ciudadanos de bien, a quienes quieren manifestarse pacíficamente y sin miedo. La permisividad con los encapuchados solo alimenta la violencia y la sensación de impunidad", ha añadido Sirera.