Las recetas de Vox para acabar con el problema de la vivienda en España

VOX ha presentado este jueves en el Parlament de Cataluña una propuesta de resolución en materia de vivienda que busca, según el grupo, acabar con "la emergencia habitacional sin precedentes” que atraviesa España. La iniciativa, que forma parte de un plan coordinado en toda España, propone una amplia batería de medidas fiscales y legislativas con el objetivo de reducir la carga impositiva sobre la compra, el alquiler y la propiedad de vivienda habitual, así como incentivar la construcción pública y privada.

Entre las medidas más destacadas, el texto pide al Parlament instar al Gobierno central a aplicar el tipo superreducido del IVA a la vivienda habitual, permitir su exención en la normativa europea y bonificar al 100 % el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de primera vivienda. Vox también propone eliminar los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio en toda España, al considerar que suponen “confiscaciones injustas, duplicadas y desproporcionadas del patrimonio de los españoles”.

Asimismo, la formación reclama recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF y extender a toda España la deducción por gastos de alquiler, con el fin de compensar directamente en los bolsillos de los españoles la subida de tipos de interés y del IPC. El texto también pide ampliar las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducir al mínimo el tipo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

A nivel autonómico, VOX plantea crear deducciones en el tramo catalán del IRPF por compra, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual, “priorizando el acceso a la propiedad de los jóvenes, las familias numerosas y las personas con discapacidad”.

Responsabilidad política

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha defendido la propuesta ante los medios desde el barrio barcelonés de Torre Baró, donde ha denunciado las políticas de vivienda impulsadas por el Partido Popular y el Partido Socialista “con la complicidad de la Generalitat de Cataluña”.

“Torre Baró es el ejemplo perfecto de cómo los políticos de toda la vida, y de manera especial el Partido Socialista, han abandonado a la gente trabajadora y humilde, condenando a barrios que se levantaron tocho a tocho a vivir sin servicios públicos de calidad”, afirmó Garriga.

Según el dirigente, “las leyes impulsadas por el bipartidismo han disparado los precios, han limitado la oferta y han provocado que esta generación de jóvenes sea la primera que no puede acceder a una vivienda”. “Los jóvenes están condenados a compartir baldas de nevera, a vivir en zulos a precios de palacios”, añadió.

Crítica a la presión fiscal y a la inmigración masiva

En la exposición de motivos de la propuesta, VOX sostiene que “la oferta de casas se ha desplomado” y que “las ciudades españolas se han convertido en zonas hostiles, especialmente para los jóvenes”. El texto vincula esta situación con “la inmigración masiva”, a la que atribuye haber “inundado los municipios haciéndolos inhabitables o inaccesibles”.

El grupo parlamentario denuncia también que “la presión fiscal efectiva sobre la inversión inmobiliaria en España es del 30,3 %, frente al 6,5 % de media en la Unión Europea”, según datos del Instituto de Estudios Económicos. “Mientras los españoles padecen la exclusión residencial, los gobiernos del bipartidismo han decidido hacer negocio con su miseria”, afirma el documento, que acusa a las administraciones públicas de destinar solo el 25 % de los 5.000 millones recaudados en 2023 a políticas de vivienda.

Garriga ha recordado que Vox ha presentado este plan fiscal en materia de vivienda “en todos los parlamentos de España, en el Congreso, en el Senado y próximamente también en los ayuntamientos”. El objetivo, según dijo, es que “la Administración deje de hacer negocio con la vivienda”.

“Queremos acabar con ese incremento del 30 % en el coste de la vivienda al que se enfrentan los españoles. La vivienda es un derecho al que debe acceder todo español, sea cual sea su condición, y no podemos permitir que los políticos sean hoy los mayores obstáculos para acceder a una vivienda digna”, concluyó el secretario general de VOX.