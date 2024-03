¿Puede Carles Puigdemont presentarse legalmente a las elecciones de Cataluña?

Después de que el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, convocara ayer elecciones al Parlament catalán como consecuencia del rechazo de la Cámara autonómica al proyecto de ley presupuestaria, un nuevo escenario se abre paso para el independentismo.

La cuestión ahora es si el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, podrá, o no, presentarse como candidato a la presidencia autonómica. De hecho, el propio eurodiputado de Junts per Catalunya se mostró ayer optimista tras el anuncio de Aragonès de convocar los nuevos comicios para el 12 de mayo. "Si mira el calendario electoral y mira el calendario de aplicación de la ley de amnistía, verá que existe una gran compatibilidad entre ambas cosas", afirmó Puigdemont a la prensa desde Estrasburgo, sede del Parlamento Europeo.

Es precisamente de la tramitación de la ley de amnistía de la que depende todo. En el contexto actual, según fuentes del Supremo consultadas por "Cadena SER", ahora mismo "no hay causa de inelegibilidad que impida a Carles Puigdemont concurrir a las elecciones catalanas", ya que en ningún momento ha sido ni condenado ni procesado por delitos de rebelión o terrorismo. Sin embargo, es necesario distinguir entre dos cosas: la posibilidad de presentarse como candidato y la de alzarse con la presidencia de la Generalitat.

El escenario en el que Puigdemont aparezca ya amnistiado en listas como candidato al Parlament de Catalunya antes del mes de junio es prácticamente imposible, ya que los plazos no lo hacen factible. Sin embargo, es algo que el eurodiputado puede hacer pese a no gozar de esta medida de gracia. De hecho, el líder de Junts ya concurrió a las pasadas elecciones catalanas del 14 de febrero de 2021, cuando se presentó como cabeza de lista de Junts, junto a Laura Borrás como segundo nombre en la lista, y, por aquel entonces, ya era un prófugo de la Justicia asediado en Bélgica. No obstante, los plazos pueden apurarse para que, finalmente, Puigdemont pueda presentarse al debate de investidura.

De esta manera, el expresident puede presentarse como candidato, al igual que hizo en 2021, pero, hasta que la ley de amnistía no esté aprobada y tenga efectos sobre sus cuentas pendientes con la Justicia, no podrá acudir al debate de investidura, por lo que no podrá ser elegido como líder del Govern catalán.

Sin embargo, después de un primer intento fallido de investidura, que ha de celebrarse antes del mes de junio, pueden pasar hasta dos meses para que la siguiente votación tenga lugar. Sería de este plazo del que el líder de Junts podría beneficiarse, ya que se espera que la ley de amnistía esté aprobada para julio, y, de esta manera, Puigdemont ya podría estar presente en el segundo debate de investidura.

Aún así, es importante tener en cuenta otro aspecto: la composición de la Mesa de la Cámara. Este órgano rector es el encargado de convocar los debates de investidura, por lo que la estructura de la Mesa del Parlament será decisiva a la hora de poder, o no, jugar con los tiempos para que Puigdemont llegue a tiempo.

Todo en el aire

La ley de amnistía, que se vota hoy en el Congreso y, si no hay ninguna sorpresa, quedará aprobada por la Cámara Baja, pasará después por el Senado y, tras ello, volverá de nuevo a ser votada en el Congreso sobre la segunda quincena de mayo. Para ese entonces, la nueva medida de gracia ya habrá entrado en vigor y Puigdemont podrá regresar a España como uno de los beneficiados.

Sin embargo, el Senado, donde el Partido Popular goza de mayoría absoluta, ya ha manifestado su intención de paralizar la norma durante dos meses, por lo que los plazos en la aprobación de la ley podrían demorarse.

Además, es importante tener en cuenta que, en el caso de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidiese presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debido a que el TS entendiera que no tiene encaje en la Constitución y en el Derecho comunitario, el procedimiento judicial quedaría suspendido hasta que los tribunales dictaran un fallo.

Esto quiere decir que, de pasar esto, la ley de amnistía quedaría suspendida y sus efectos no entrarían en vigor. En este caso, los plazos para que Puigdemont consiguiese la presidencia de la Generalitat quedarían fuera de juego al no poder acudir al debate de investidura, ya que si el eurodiputado de Junts regresa a España sin la ley de amnistía aprobada, el juez Pablo Llarena activaría una orden de busca y captura nacional y ordenaría su ingreso en prisión.

Causas pendientes de Puigdemont

El que fuese president de la Generalitat de Catalunya en octubre de 2017 tiene varias causas y procedimientos pendientes en España. Sobre él pesan delitos de malversación y desobediencia por el 1 de octubre, día en el que se celebró el referéndum ilegal en Cataluña, por lo que se enfrenta a una pena de hasta 12 años de prisión.

Además, también tiene pendiente causas por el caso de Tsunami Democràtic, ya que el juez Manuel García Castellón argumenta que Puigdemont está "acreditado indiciariamente" como una de las personas que acudió a las reuniones celebradas en Ginebra en 2019 en las que se pudo planificar la actuación de Tsunami Democràtic.

A su vez, otra de las causas pendientes es el juicio en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del 1 de octubre y de la promoción exterior del "procés", un procedimiento en el que se le exigen a él, y a otra treintena de altos cargos de la Generalitat, un total de 5,3 millones de euros. Sin embargo, de aprobarse la ley de amnistía, el pago de esta factura quedaría perdonada.

Junts apuesta por su candidatura

Por su parte, desde la dirección del partido de Junts apuestan por que Puigdemont encabece las listas al Parlament. El secretario general de Junts, Jordi Turull, dijo ayer en la rueda de prensa posterior al anuncio de la disolución de la Cámara catalana que existían "motivos para la esperanza", en referencia al regreso a la actividad política de Puigdemont en Cataluña. "Presentaremos al mejor candidato a president de la Generalitat, alguien que tenga la nación en la cabeza y en el corazón, no como los que nos han precedido, que quizá tienen más vocación de ser gobernador civil o delegado del Gobierno en Cataluña", afirmó Turull, que remarcó que era "un momento muy trascendente" para Cataluña.

Además, remarcó que "todos saben quién queremos que sea el candidato de Junts", aludiendo a su líder, Carles Puigdemont. Sin embargo, en cuanto a presentarse a las elecciones al Parlament, el expresident dijo que "todo es muy reciente y debemos sentarnos y analizar bien todo", porque, a su juicio, hacerlo "afectaría" a sus previsiones iniciales de ser candidato al Parlamento Europeo.