Más potencia por menos dinero: así es la aspiradora escoba que rivaliza con los robots

Si los robots aspiradores te parecen cómodos pero fuera de presupuesto, esta puede ser tu alternativa perfecta. La Proscenic P15, una de las aspiradoras escoba más potentes de su categoría, está ahora a 129,99€ (-19%) en Amazon. Con 580W de potencia, succión de 55kPa y hasta 70 minutos de autonomía, este modelo demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener limpieza de gama alta en casa. Y lo mejor: es igual de práctica para recoger el pelo de tu mascota que para dejar impecables las alfombras o los suelos de parquet.

Potencia y autonomía para olvidarte del robot

Proscenic P15 Amazon Amazon

La Proscenic P15 sorprende porque ofrece cifras propias de modelos mucho más caros. Su motor sin escobillas de 580W genera una succión de 55.000 pascales, una barbaridad para un modelo sin cable. En el uso real, eso significa que aspira polvo incrustado, pelos largos y restos de comida sin necesidad de pasar varias veces por el mismo sitio.

Su batería de 8 celdas de 2200mAh permite limpiar hasta 230 metros cuadrados con una sola carga, o lo que es lo mismo: un piso grande de una pasada. Además, su funcionamiento es ultrasilencioso (menos de 59 dB), así que puedes usarla mientras hablas o ves la tele.

Ideal para casas con mascotas y alérgicos

Uno de los puntos fuertes de este modelo es su cepillo antienredos en forma de V, un diseño que evita que el pelo largo se quede atascado (algo habitual en aspiradoras más baratas). Funciona especialmente bien con pelo de gato o perro y, al girar hasta 180°, llega a las esquinas sin necesidad de agacharte.

Pero hay más: la tecnología GREENeye proyecta una luz LED verde que revela el polvo invisible a simple vista. Si eres de los que disfruta viendo cómo la suciedad desaparece, este detalle es casi terapéutico.

Su filtro HEPA de 6 etapas atrapa hasta el 99,9% de las partículas, incluidos ácaros y alérgenos, por lo que también es ideal para personas con alergias.

Pensada para el uso diario

Proscenic ha acertado con los detalles prácticos: se mantiene en pie por sí sola, tiene un depósito grande de 1,2L que se vacía con un solo botón (sin tocar el polvo), y todos los filtros son lavables. En el día a día, eso se traduce en menos mantenimiento, menos esfuerzo y una experiencia mucho más cómoda.

Por potencia, autonomía y ergonomía, la P15 no solo planta cara a los robots aspiradores: los deja en evidencia. Si buscabas una escoba ligera, potente y sin enredos, esta es de esas compras que terminan cambiando tu rutina de limpieza.

