Adelántate al Black Friday: la PS5 Slim Digital con el EA Sports FC 26 sale más barata por tiempo limitado

Estamos en uno de los mejores momentos para comprar cualquier consola de nueva generación, y ya no solo porque el catálogo de juegos es más amplio que antes, sino porque cada vez es más habitual verlas con algún que otro descuento de por medio. Es justo lo que pasa ahora con esta nueva PlayStation 5 Slim Digital, la cual viene con pequeñas modificaciones a nivel de diseño y uno de los juegos que está arrasando en estos momentos.

Este pack que contiene la mejor consola de nueva generación de Sony junto al nuevo EA Sports FC 26 tiene un precio de venta recomendado de unos 499,99 euros, aunque ahora puedes adelantarte al Black Friday y conseguirlo por apenas unos 450,11 euros en AliExpress, lo que equivale a un ahorro de unos 50 euros. Además, el envío es muy rápido al realizarse desde España y no hay ningún problema a la hora de devolverla.

Compra la PlayStation 5 Slim Digital al mejor precio antes del Black Friday

PS5 Slim Digital Sony

Esta PlayStation 5 Slim Digital es la más reciente de todas al estrenar el 'chasis E', el cual mantiene el mismo diseño delgado y ligero, pero con ligeras modificaciones: en el interior nos encontramos con un disipador algo más ligero que sigue manteniendo las altas temperaturas a raya, mientras que en el exterior cambia el acabado de los puertos USB, del frontal y de la rejilla del ventilador.

Sin olvidarnos de que, al tratarse de la versión digital, viene sin unidad de disco, por lo que no podemos usar juegos en físico o reproducir Blu-ray. Igualmente, se vende por separado por si más adelante queremos usar CDs y otra de las novedades es que sufre un ligero recorte de memoria, pues vuelve a tener la misma capacidad que los primeros modelos que salieron al mercado en 2020.

En cuanto a su hardware, en el interior de esta maravillosa creación de Sony para disfrutar de cualquier juego actual con una fluidez y calidad de imagen sobresaliente, nos encontramos con un procesador AMD Zen 2 que nos garantiza un alto rendimiento y, al mismo tiempo, se complementa con una gráfica personalizada AMD RDNA 2 para jugar a una resolución 4K, además de que es compatible tanto con HDR como con una tecnología Ray Tracing para sentir cada escenario más realista.

Como comentábamos anteriormente, tenemos una unidad de almacenamiento SSD de 825 TB que ya de por sí es bastante rápida, aunque la consola dispone de un compartimento adicional que nos permite añadir otro SSD con el fin de mejorar los tiempos de carga o descargar más videojuegos, ya que comprando los juegos desde la propia PlayStation Store el espacio disponible se llena más rápido.

Cabe mencionar que en este pack nos encontramos con un mando DualSense, que es muy cómo de usar y dispone de una vibración háptica que mejora la inmersión, y un código para descargar el nuevo EA Sports FC 26, un título imprescindible para cualquier persona aficionada al fútbol que quiera disfrutar de un modo carrera auténtico o competir contra otras personas online creando el equipo de tus sueños en Ultimate Team. Así que no dejes escapar la oportunidad, porque es probable que no esté tan barata ni durante el Black Friday.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.