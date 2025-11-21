¿Buscas una tablet versátil? Pues ojo con esta de Samsung a precio derribo: gran pantalla, 8.000 mAh y S Pen

Tener una tablet a mano siempre viene bien, especialmente si te gusta ver series, vídeos o cualquier contenido multimedia. Es cierto que se puede hacer con el móvil, pero nada se compara con disfrutarlo en una pantalla más grande. Además, muchas tablets ya son capaces de sustituir al portátil para ciertas tareas de productividad, y un buen ejemplo es esta Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Ya era un modelo interesante por sí solo, pero con el descuento que tiene en estos momentos es imposible no recomendarla.

El precio recomendado de esta nueva tablet de Samsung es de unos 399 euros, un rango de precio por el que nos encontramos muchos modelos interesantes. Sin embargo, cualquier duda desaparece ahora que tiene un descuento de 100 euros y se queda por tan solo unos 299 euros en Amazon, que es al precio más bajo al que la hemos visto desde su lanzamiento, que fue hace apenas un par de meses.

Compra la tablet Samsung Galaxy Tab S10 Lite al mejor precio

La Samsung Galaxy Tab S10 Lite es una novedosa tablet que cumple con lo más importante que se espera de este tipo de dispositivos, pues ofrece una buena pantalla y un excelente rendimiento. Pero antes de entrar en detalle sobre estos dos apartados, hay que hablar sobre su diseño, que sigue la línea habitual de la marca. Cuenta con una carcasa de aluminio que le aporta un toque premium, mientras que sus 6,6 mm de grosor y peso de 524 gramos, fruto de su construcción, lo hacen muy manejable a pesar de no ser el modelo más ligero.

Ahora sí, con respecto al apartado visual, es un modelo que sirve para ver series, estudiar, jugar o leer de una manera muy cómoda, ya que monta una pantalla TFT de 10,9 pulgadas que llega a brindarnos una resolución WUXGA+ (2.112 x 1.320 px) para ver todo con detalle, una tasa de refresco de 90 Hz que la hace verse incluso más fluida que el último iPad, y un brillo máximo de 600 nits que puede defenderse en exteriores, algo en lo que también juega un papel fundamental la tecnología Vision Booster. Sin olvidarnos de que viene con unos altavoces estéreo que suenan bien.

En términos de potencia, el encargado de que todo funcione correctamente es un procesador Exynos 1380 propio de la marca, el cual ha sido mejorado para responder de una manera muy fluida en casi cualquier aplicación. A su vez, cabe mencionar que se apoya en una memoria RAM de 6 GB y un almacenamiento de 128 GB que nos puede dejar con ganas de un poco más, pero la buena noticia es que podemos ampliarlo con una microSD de máximo 2 TB.

También merece la pena mencionar que es compatible con Galaxy AI, por lo que podemos disfrutar de algunas funciones de inteligencia artificial para mejorar la productividad resumiendo textos o simplemente entretenimiento, pudiendo crear imágenes con una breve descripción o fondos de pantalla únicos. Además, recibirá actualizaciones durante los próximos 7 años y ya funciona bajo la novedosa capa de personalización One UI 8 basada en Android 16.

Y otro punto muy favorable para esta tablet es que incluye un lápiz óptico S Pen para que podamos desde tomar notas hasta dibujar, a lo que debemos sumarle que no nos dejará tirados al incorporar una batería de 8000 mAh, la cual nos promete autonomía de sobra para una jornada completa. Por lo que, si con estas especificaciones encaja con lo que estás buscando, esta tablet todoterreno te está esperando con un descuentazo.

