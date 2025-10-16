Descuento de 130 euros en uno de los mejores móviles de gama media que Samsung ha lanzado este 2025

Por poco más de 300 euros podemos encontrarnos con teléfonos muy buenos, incluso de marcas top como Samsung. Sin ir más lejos, este Galaxy A36 5G es uno de los gama media más completos que ofrece la marca, y en su mejor versión, gracias a un descuentazo, puedes conseguirlo mucho más barato que de costumbre. Eso sí, si te das prisa.

Este teléfono de Samsung en su versión con 256 GB tiene un precio recomendado de 449 euros, aunque, si te das prisa, ahora puedes aprovechar para ahorrar 130 euros con su compra gracias a un descuento que lo deja por unos 319 euros en Amazon. Mientras tanto, en MediaMarkt está disponible por unos 359 euros y en PcComponentes por unos 379 euros.

Compra el Samsung Galaxy A36 5G con 256 GB más barato

El Samsung Galaxy A36 5G es un móvil de gama media muy interesante, ya que hereda todo lo bueno del modelo de anterior generación e introduce algunas mejoras que lo hacen ideal para cualquier usuario estándar que busque un terminal todoterreno, y lo más importante, para usar durante varios años.

Mantiene un diseño prácticamente idéntico, donde el principal cambio está en que estrena un módulo de cámaras en forma de cápsula que agrupa todas las lentes, la cuales antes estaban separadas, además de que está disponible nuevos colores que brillan en tonos arcoíris cuando le da la luz. Pero no hay dudas de que uno de sus puntos más fuertes sigue siendo que monta una espectacular pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con una resolución Full HD+, tasa de refresco de 120 Hz, un brillo máximo de 1.900 nits y una protección Gorilla Glass Victus.

El software también juega un papel clave. Y es que desde hace apenas unas semanas ya funciona bajo la novedosa capa de personalización One UI 8 basada en Android 16. Esta no solo destaca por ser más fluida y personalizable, sino que también mejoran las funciones de inteligencia artificial para sacarla más partido a Galaxy AI. Sin olvidarnos de que Samsung nos promete actualizaciones en este modelo durante 6 años más.

Y en cuanto a su rendimiento, bajo el capó lleva instalado un procesador Snapdragon 6 Gen 3 que se defiende en la gran mayoría de tareas, sobre todo ahora que el dispositivo está más optimizado, además de que en esta versión trabaja junto a una memoria RAM de 8 GB que es clave en la multitarea y un almacenamiento de 256 GB que en la mayoría de casos no se quedará corto.

A nivel de autonomía nos deja muy buenas sensaciones gracias a la batería de 5.000 mAh que lleva incorporada, pues aguanta un día de uso completo y admite una carga más rápida de 45 W. Ahora, si nos centramos en sus cámaras, en la trasera vuelve a apostar por un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 8 MP y una lente macro de 5 MP para hacer fotos detalladas en todo tipo de situaciones o grabar vídeos con una buena estabilización. Mientras que en la parte delantera estrena una cámara frontal de 12 MP con la que podemos hasta grabar con HDR.

