Un gama media con alma premium que hoy se coloca en el radar de todos al tener el 50% de descuento

Hay móviles que se colocan en el punto justo en el punto justo entre lo que necesitas y lo que crees que no puedes permitirte. Son teléfonos que, por su diseño, su pantalla fluida y su cámara ambiciosa, parecen reservados a gamas mucho más altas. Hasta que descubres que puedes tenerlos en tu bolsillo por muchos menos de lo que imaginas.

Es exactamente el caso de nuestro protagonista de hoy: el Redmi Note 14 Pro 5G. Es un móvil con cámara de 200 megapíxeles, resistencia al agua y al polvo, pantalla AMOLED de 120 Hz... Y ojo, porque está disponible a mitad de precio en AliExpress, donde se queda a 200 euros. Es prácticamente imposible encontrar un móvil con el 50% de descuento, algo que solo puede pasar en la Promo de Otoño de AliExpress. Y es totalmente cierto, porque si visitas la tienda de Xiaomi verás que este móvil tiene un precio oficial de 399,99 euros. También está disponible en Amazon a 229 euros, otro muy buen precio. Sin duda, una excelente oportunidad para cambiar de móvil y apostar por la mejor relación calidad-precio.

Redmi Note 14 Pro 5G: alma de gama alta a mitad de precio

El Redmi Note 14 Pro 5G es un móvil que sorprende desde el primer contacto, especialmente si tienes en cuenta su precio. Tiene una pantalla curva AMOLED de 6,67 pulgadas que ofrece una resolución de 1,5K y una tasa de refresco de 120 Hz, que se traduce en una fluidez total al desplazarte por menús o jugar. Sus 3000 nits de brillo máximo permiten usarlo sin problema bajo el sol, y la protección Gorilla Glass Victus 2 ofrece un extra de tranquilidad frente a golpes y arañazos.

El gran reclamo de este móvil está en su cámara principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Es capaz de capturar un nivel de detalle sorprendente, especialmente en exteriores y en escenas bien iluminadas. Las fotos de paisajes, edificios o retratos ganarán nitidez y colorido. Le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles para las fotos grupales y los paisajes, y una lente macro de 2 megapíxeles para los detalles.

En su interior monta un procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra que, en esta versión, viene con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Si crees que se te puede quedar corto, tienes disponible la versión de 12 GB + 512 GB también de oferta. En cualquier caso, tendrás espacio suficiente para las apps que quieras instalar, fotos y vídeos, y memoria suficiente para que todo funcione con fluidez.

La batería de 5110 mAh asegura un día y medio de autonomía sin problema. Y, cuando te toque cargarlo, gracias a su carga rápida de 45 W tendrás la batería completa en menos de una hora. Y todo esto con una certificación IP68, que le permite aguantar polvo y salpicaduras. Ahora, con 200 euros de descuento, el Redmi Note 14 Pro 5G se convierte en una opción casi irresistible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.