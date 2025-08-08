Xiaomi tiene esta una tablet enorme, elegante y rápida que puedes usar todo el día

He de decir que las tablets siempre me han parecido instrumentos muy útiles. Para estudiar, ver series, trabajar, tomar apuntes, jugar... o simplemente para desconectar. Pero es verdad que no siempre queremos gastar lo que cuesta un iPad o una Galaxy Tab de gama alta. Aun así, queremos una pantalla grande, buena batería, fluidez y un diseño cuidado.

Ahí es donde entra mi fabricante favorito, Xiaomi, y su excelente relación calidad-precio. Lo hace con esta Redmi Pad Pro que ahora está de oferta en AliExpress, donde ronda los 157 euros. Ten en cuenta que este modelo tiene un precio recomendado de 299,99 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la tienda de Xiaomi, así que hablamos de ahorrarnos 143 euros. Ahora mismo, tanto en MediaMarkt como en PcComponentes cuesta 229 euros, así que la de AliExpress es la mejor oferta con bastante diferencia.

Redmi Pad Pro: todo lo que necesitas, por menos de lo que esperas

Creo que, desde el primer momento, se nota que esta Redmi Pad Pro ha sido diseñada con mimo. Su cuerpo está construido en una aleación de aluminio que le da ese aspecto premium, tiene un acabado mate, líneas rectas... Muy al estilo de las tablets más serias del mercado. Tiene un formato panorámico para que sea cómoda de sostener, tanto en horizontal como en vertical, y se presenta como equilibrada, robusta y versátil.

En el interior de esta Redmi Pad Pro se esconde un procesador Snapdragon 7s Gen 2, una opción más que solvente para tareas de productividad, entretenimiento y hasta juegos. Se trata de un chip que garantiza eficiencia energética y fluidez en el uso cotidiano. En este caso, viene acompañado por 6 GB de RAM y por 128 GB de almacenamiento, aunque también está disponible la versión de 8 GB + 256 GB, por si te encaja mejor.

Su pantalla alcanza las 12,1 pulgadas, así que tendrás espacio suficiente para moverte por ella, y ofrece una resolución 2,5K y una tasa de refresco capaz de alcanzar los 120 Hz. Esto se traduce en una experiencia fluida, vibrante y cómoda para cualquier uso, desde ver series hasta jugar. Tiene un brillo de 600 nits y una certificación que protege frente a la luz azul para que la puedas utilizar durante largas jornadas sin sentir fatiga visual.

Otra de las grandes virtudes de esta tablet está en su batería de 10000 mAh que nos asegura grandes jornadas de uso, pudiendo aguantar un día entero de trabajo. Viene con cuatro altavoces estéreo que son compatibles con Dolby Atmos y que ofrecen un sonido envolvente y potente, ideal para disfrutar de contenido multimedia.

Diría que la Redmi Pad Pro es ideal para quienes buscan una tablet completa, grande y fluida, sin obligarte a gastar más de lo necesario. Todo ello en un cuerpo bien construido, con un diseño elegante y todo lo que necesitas en términos de conectividad. Es uno de esos productos que sorprenden por todo lo que ofrecen en su gama.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.