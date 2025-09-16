El Roomba más completo se queda a mitad de precio: aspira, friega y hasta se limpia solo

Si alguna vez has soñado con olvidarte de barrer y fregar, este modelo lo hace bastante real. El iRobot Roomba Plus 405 Combo combina succión 70 veces más potente que las primeras generaciones con un sistema de fregado avanzado y, como guinda, una base que se ocupa de lavarse y vaciarse sola. Está rebajado un 43% y con un cupón extra se queda en 339,15€, un precio muy competitivo para un robot de gama alta.

La diferencia entre limpiar y olvidarte de limpiar

Roomba Plus 405 Combo Amazon Amazon

Lo que convierte a este modelo en un auténtico “game changer” es su base AutoWash. No solo recoge la suciedad hasta 75 días sin que tengas que vaciarlo, también lava y seca las mopas para que siempre estén listas. Es decir, no hay que estar pendiente de cambiar depósitos ni de lavar accesorios cada semana.

En cuanto a la limpieza, combina varias tecnologías que marcan la diferencia:

Mopas DualClean giratorias: friegan con más presión, eliminando manchas difíciles.

friegan con más presión, eliminando manchas difíciles. SmartScrub : modo de fregado más profundo para café, vino o restos pegados.

: modo de fregado más profundo para café, vino o restos pegados. ClearView LiDAR: mapea tu casa en minutos, evita obstáculos y limpia en líneas rectas, incluso en la oscuridad.

mapea tu casa en minutos, evita obstáculos y limpia en líneas rectas, incluso en la oscuridad. Doble cepillo multisuperficie y de esquinas: perfecto para llegar a rincones y bordes.

perfecto para llegar a rincones y bordes. Elevación automática de mopas: detecta alfombras para no mojarlas.

Todo se controla desde la app, que te permite programar rutinas, decidir qué habitaciones limpiar o comprobar el estado del filtro. Y lo mejor es que se adapta a tus costumbres: puedes, por ejemplo, programar un aspirado rápido diario y un fregado profundo el fin de semana, sin tocar un botón.

Más allá de la tecnología, la verdadera ventaja está en la rutina: te levantas y el suelo está limpio, vuelves de trabajar y no hay polvo acumulado, recibes visitas y la casa está lista sin que hayas pasado media hora preparando. Es el tipo de comodidad que, una vez pruebas, ya no quieres soltar.

El Roomba Plus 405 Combo no es solo un robot aspirador: es un sistema completo que quita trabajo real en el día a día. Y con esta rebaja, se convierte en una oportunidad difícil de dejar pasar para quien busque un aliado de limpieza a largo plazo.

Los artículos publicados en la sección De compras están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.