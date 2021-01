Ribó considera normal que el juzgado dé la razón a la directiva de la EMT despedida pero mantiene su confianza en Grezzi

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha dicho esta mañana respecto a la sentencia que obliga a la EMT a readmitir o indemnizar a la alta directiva que despidió tras el robo de los cuatro millones de euros , que es “bastante frecuente” que los juzgados de Lo Social emitan sentencias como la citada, y que era “bastante esperable”.

Ribó no ha querido decantarse por ninguna de las tres opciones que da la sentencia que son recurrir la misma en el plazo de cinco días, readmitir a la trabajadora en su plaza y pagarle casi 200.000 euros de indemnización: “no me he leído la sentencia, prácticamente me he enterado esta mañana, no tengo datos para opinar”.

Pero sí que ha dicho que “se está analizando la situación” y que se tomaría una decisión en el plazo de cinco días para que dé tiempo a recurrir.

A pesar del varapalo judicial que el alcalde considera “bastante esperable”, Ribó sigue manteniendo su confianza en el concejal de la EMT, Giuseppe Grezzi, “lo he dicho en otras ocasiones y sigo manteniendo la confianza en Grezzi”.

Respecto a la responsabilidad que pudo tener la directiva, Celia Zafra, el alcalde sí que ha manifestado que “si la señora Zafra no hubiera facilitado la información o no hubiera tomados decisiones para las que no estaba autorizada, no habría pasado, al igual que si el banco hubiera tomado más precauciones”.

Destitución de Grezzi

Por su parte, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha coincidido en el criterio del alcalde de que la sentencia era esperable, pero desde una perspectiva totalmente distinta: “despedida a los cuatro días, sin expediente, y sin posibilidad de explicarse. Se está cayendo el castillo de naipes que construyó Ribó para explicar lo que pasó con el robo de los cuatro millones de euros de la EMT”.

Catalá ha explicado que Celia Zafra solo fue la “cabeza de turco” y ha adelantado que vendrán otras sentencias porque hay otro procedimiento judicial en curso y la semana que viene hay declaraciones”.

La portavoz ha dicho que van a pedir un consejo extraordinario de la EMT para que antes de los cinco días que da de margen la sentencia, se sepa qué va a hacer el Ayuntamiento.

Catalá ha añadido que la situación del concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi “era insostenible y debe ser apartado del gobierno municipal”, pero ha pedido también que Ribó haga balance de su gestión como alcalde, porque en lo relativo a la EMT: “ha habido una estafa de cuatro millones de euros; se ha gastado un dineral en abogados que no ha servido de nada; el cuñado del alcalde también trabajaba para la EMT; y por último, se les han quemado veinte autobuses”.

La portavoz del PP ha dicho que “el gobierno de Valencia les queda grande, eran buenos en la pancarta y en el activismo, pero gobernar es otra cosa”, y ha seguido poniendo ejemplos como “el ridículo internacional de Galiana, la Cabalgata de Reyes que nunca se debió hacer, el Palau de la Música cerrado desde hace un año, y encima les roban la caja ”.

La “popular” ha concluido que no sabe qué van a hacer en el asunto de Zafra y tampoco sabe si la directiva de la EMT querra volver a su sitio “después de cómo la han tratado”, y consideró que lo más probable es que “tiren el balón fuera con un recurso que nos va a suponer aún más costes”.