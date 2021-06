¿Vacuna para futbolistas y para mí no?

Es la pregunta que durante estas 48 horas me ha trasladado mi amigo Rogelio como mensajero de unos cuantos valencianos que se sentían marginados, incluso ofendidos, porque el Gobierno iba a autorizar la vacuna para los componentes de la selección española de fútbol que van a competir en la Eurocopa este mismo mes ¿por qué a ellos y a cantidad de personas con más mérito y necesidad no se les ha tratado igual?.

Dependientes de comercios, trabajadores de restaurantes, personal de atención al público como funcionarios o empleados en mostradores no han recibido la menor sensibilidad a pesar del riesgo que suponía para contagiarse o contagiar.

«Si me apuras -precisa mi amigo- hay demasiadas personas necesitadas que no tienen para comer, por tanto tampoco para mascarillas, que siguen sin recibir la atención ni prioridad que se les ha dado a los citados deportistas. Hay mucha más gente a la que no le interesa el balompié que aficionados a ello ».

Reconozco que me sentí confundido. Me gustan el fútbol y la selección y, sin embargo, siento dudas sobre apoyar o discrepar de que reciban ese privilegio cuando no lo ha tenido el Jefe del Estado, Felipe VI, cuya ausencia y relevo hubiera sido mucho más irreversible que la participación en el campeonato continental. Y sobre todo, porque hay multitud de españoles, por suerte cada vez menos, pendientes de ser vacunados. Quizá podía haberse hecho de otra manera. Así es la vida.