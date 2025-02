Aemet a Emergencias a las 12:05 horas del día de la dana: “No vamos a marearos con más avisos”

La reconstrucción de los hechos para determinar quiénes son los responsables de la dana que asoló Valencia el pasado 29 de octubre se dirimirá en los tribunales. Mientras esto ocurre, se van filtrando de una parte pruebas que señalan a una u otra parte.

El papel que jugó Aemet en su responsabilidad de emitir avisos sobre una dana de desconocidas dimensiones hasta el momento. En un audio al que ha tenido acceso LA RAZÓN se puede escuchar la llamada entre una técnico de la Agencia Estatal de Meteorología y otra de Emergencias. La primera le indica a la segunda: "No vamos a marearos con más avisos". Apunta además a que se han producido problemas de comunicación entre ambos organismos. Comentan que el 112 intentaba contactar con Aemet y "no entraban las llamadas. No sé qué pasa ahora mismo con las comunicaciones telefónicas. No sé qué está pasando"

Son las 12. 09. "No vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana pero no hemos hecho cambios, salvo algo marítimo. Ha sido un poco jaleo hemos ido subiendo a naranja. Vamos a hacer ahora el estudio de por qué hemos ido subiendo en escala y no todo junto para marearos menos. La cosa es lo previsto es que las precipitaciones máximas se irán yendo hacia el norte y luego hacia el interior".

