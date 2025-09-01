Fresquito por la mañana, calor de verano al mediodía y por la tarde en el inicio de septiembre en la Comunitat

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este lunes, primer día de septiembre, poco nuboso en general, con nubosidad de evolución diurna en el tercio norte, donde no descarta algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta por la tarde, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas bajarán en todo el interior y en la mitad sur de Valencia, subirán en el litoral sur de Alicante y no cambiarán en el resto, mientras que el viento soplará flojo a moderado del oeste y noroeste, girando por la tarde a componente este en el litoral.

Para el martes se espera en el litoral sur a primeras horas del día cielo nuboso, sin descartar algún chubasco o tormenta aislado, que remitirá durante la mañana, y en el resto predominio de cielo poco nuboso.

Las temperaturas mínimas bajarán y las máximas subirán en el interior de Castellón -de forma ligera en el resto del interior-, bajarán en el litoral de Alicante y sufrirán pocos cambios en el resto. El viento soplará flojo variable, aumentando a moderado por la tarde con predominio de la componente sur salvo en el interior de Valencia, donde predominará el oeste.

Las temperaturas máximas en las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido:

Castellón: 31,3 y 22,3 grados

València: 31,6 y 23,4 grados

Alicante: 32,1 y 24 grados

Pronóstico marítimo

- Aguas costeras de Castellón: viento del sur fuerza 3 a 5, rolando rápidamente a norte y por la tarde a este. Marejada.

- Aguas costeras de Valencia: viento del sureste 3 a 5, temporalmente componente oeste 2 a 4. Marejada, temporalmente marejadilla.

- Aguas costeras de Alicante: viento del suroeste 3 a 5, temporalmente componente este 2 a 4. Marejada, temporalmente marejadilla.