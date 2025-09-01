Hallan en "estado deplorable" a una niña en una casa donde se vendía hachís

La Guardia Civil ha localizado a una niña que se encontraba en "estado deplorable" en una vivienda en Orihuela (Alicante), sin suministro de agua ni electricidad, donde presuntamente se vendía droga.

El Instituto Armado ha detenido, en el marco de la 'operación Pinax', a una mujer de 40 años --abuela de la menor-- y a su yerno de 19, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas mientras que a la hija de la primera, de 18 años, y madre del bebé se le ha imputado un delito de abandono de menores.

Los hechos se remontan al mes de julio, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que en una vivienda de Orihuela Costa se podrían estar llevando a cabo ventas de droga al menudeo. Con el objetivo de esclarecer los hechos y detener a los responsables, el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja puso en marcha la operación Pinax.

En una primera fase de la investigación, los agentes lograron localizar la vivienda, donde residían tres adultos --una abuela, su hija y la pareja de esta--, además de una menor de edad. A medida que avanzaban las diligencias, se obtuvo información de que el yerno y la abuela se dedicaban a la venta de droga.

Mientras el primero la distribuía al menudeo en el municipio, la abuela planeaba trasladar una mayor cantidad a la provincia de Granada, oculta en un carrito de bebé, detalla la Benemérita en un comunicado.

Tras su regreso, el 29 de julio, los agentes practicaron un registro en la vivienda investigada, donde comprobaron que carecía de suministro de agua y electricidad y que la menor se encontraba "en un estado deplorable".

Durante el registro se intervinieron 5,137 kilogramos de hachís, motivo por el que se procedió a la detención de la abuela y del yerno. Asimismo, por la situación de la menor, la madre fue investigada por un presunto delito de abandono de menores.

Los dos detenidos, junto con la droga intervenida, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares.

En lo relativo a la menor, se dio cuenta al Ayuntamiento de Orihuela Costa, y además se realizó su entrega a los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.