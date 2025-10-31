La jueza pide a Vilaplana el tique del parking al que la acompañó Mazón el día de la dana

La jueza que instruye la causa de la dana ha requerido a la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el tique del parking donde estacionó el coche y al que, según las últimas informaciones, la acompañó el líder del Consell tras la comida que mantuvieron en el restaurante El Ventorro el día de la dana.

El pasado domingo, 26 de octubre, se conocía que el presidente de la Generalitat no puso rumbo al Palau desde El Ventorro, tal y como él mismo había asegurado, sino que acompañó a Vilaplana hasta el parking donde había estacionado su vehículo.

Ahora, y después de que una de las acusaciones personadas pidiera que se incorporara a la causa el recibo del estacionamiento, la magistrada ha aceptado requerir a Vilaplana el resguardo del aparcamiento.

En este sentido, la magistrada alega que "en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la investigada Salomé Pradas, a la sazón Consellera de Emergencias, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón".

Además, la jueza asegura que "es útil la prueba solicitada". "Hasta qué momento la testigo acompañó al presidente, y en consecuencia, hasta que momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el presidente y la investigada Salomé en útil la prueba solicitada, la obtención del ticket de entrada y salida del parking". En este sentido, la jueza asevera que "si bien ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el presidente, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024".

Sobre el requerimiento a la empresa que gestiona dicho parking de que adjuntara también el tique, tal y como solicitó la acusación particular, la magistrada asegura que se proveerá una vez se reciba declaración a la testigo.

Cabe destacar que la periodista está citada a declarar justamente el próximo lunes 3 de noviembre ante la jueza. Por ello, la magistrada ordena "que aporte, en su declaración testifical, el tique del aparcamiento correspondiente al día 29 de octubre de 2024, así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al presidente de la Generalitat en dicha fecha".

No a una segunda declaración de Pradas

Por otra parte, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha rechazado que vuelva a declarar la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, tal y como había solicitado la defensa de una de las dos investigadas en la causa (la otra persona es quien fuera su número 2, el exsecretario autonómico Emilio Argüeso).

La magistrada asegura que "no procede, en el presente momento, acordar lo solicitado". "Las contradicciones de su declaración con la prueba practicada no constituyen un elemento suficiente para reiterar su declaración, sin perjuicio de que, una vez practicadas las declaraciones de todos los perjudicados, sea citada nuevamente. Y ello también sin perjuicio de que, como cualquier investigado, la señora Salomé Pradas pueda hacer uso de la facultad de declarar cuantas veces lo solicite su defensa", alega la jueza.