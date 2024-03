El Marq exhibe en Alicante obras maestras de la Edad de Bronce de 20 museos y 7 países

Las obras maestras de la Edad de Bronce llegan al Museos Arqueológico de Alicante, Marq, en la exposición “Dinastías. Los primeros reinos de la Europa prehistórica” que ha abierto hoy sus puertas para revelar cómo se crearon las fronteras, los Ejércitos y los Estados de hoy en día. Se trata de una ambiciosa muestra con piezas aportadas por 20 museos e instituciones europeas de 7 países, la mitad de ellos españoles, entre los que figura el Museo Arqueológico Nacional, MAN, y el propio Marq, un museo que depende de la Diputación de Alicante, y que aporta 26 piezas destacadas de su colección. Los países de los proceden las piezas son España, Hungría, Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Portugal y Dinamarca.

Y de la muestra, estructurada en tres salas, llama la atención tanto las piezas, por su gran valor patrimonial, como el montaje, que ha corrido a cargo de Ángel Rocamora, con el color naranja como nota dominante, urnas que permiten observar los objetos en 360 grados y luz en los soportes de algunos objetos, dado que, al ser algunos muy pequeños, sin la iluminación no se aprecian bien.

A través de alabardas, hachas y espadas, entre otras armas de bronce, y collares, diademas y pendientes de oro se reflejan los primeros intercambios entre los reinos más antiguos continentales, los de la Edad de Bronce, situados en los Cárpatos, Europa central y el sureste peninsular español.

Del total de 482 piezas, hay dos, según han explicado Juan Antonio López Padilla y Roberto Risch, comisarios de la exposición, que sobresalen sobre el resto y son la “Espada de bronce con mango de oro” de Guadalajara (1.600-1.450 a. C.), cedida por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) y la “Diadema de oro” de Caravaca de la Cruz, Murcia, (1550 a. C.), también del MAN. Si algo queda claro en el relato de la exposición, que se podrá visitar hasta el 13 de octubre, es que la Edad de Bronce fue clave para el surgimiento de los Estados en puntos de Europa alejados físicamente pero con concomitancias.

La muestra refleja una época en que las élites dominaban la producción de grano para obtener harina, el textil así como los metales como cobre y bronce; todo queda reflejado a través de los objetos que se exponen así como en la reproducción en tamaño real de los trabajos de fundición de metales. El material con el que se fabricaban las armas, además, y su decoración con metales preciosos definían también la clase social de las personas que las portaban.

Entre las obras de gran valor patrimonial de la muestra figuran la diadema de oro de Quinta da Agua Branca(Portugal), la espada y el hacha de combate decoradas de Téglas (Hungría), el ajuar del túmulo de Leubingen (Alemania), las alabardas del depósito de Meltz (Alemania), el sombrero de oro de Schifferstadt (Alemania).

Según ha indicado Roberto Risch, en el siglo XVI se hunden los reinos de la Edad de Bronce, en concreto, en el año 1.550 de nuestra era, dado que cambian los circuitos comerciales en el continente y en el Mediterráneo, se agotan los recursos naturales y se acaban despoblando los asentamientos, además de que hay revueltas contra las élites. Y con el relato de ese momento histórico concluye la muestra.

Toda una idea tiene un origen, claro está, y la de esta exposición surge a raíz de una excavación arqueológica en Orihuela, al sur de la provincia de Alicante, al hallarse “diminutas joyas de oro, sin padre y se establecieron conexiones entre ellas con los Cárpatos en un lapso temporal de 4.000 años”, según explicó Juan Antonio López Padilla en Madrid, con motivo de la presentación de la exposición en el MAN.

Nexo en común entre tres culturas

“La historia que nos relata la exposición es la historia de cómo en ciertos rincones de Europa y separados entre sí vieron nacer su trayectoria al unísono los Estados con el surgimiento de las clases sociales, el Ejército y los intercambios comerciales”, ha agregado. López Padilla ha aclarado además que se trata de la primera exposición en Europa que incluye los resultados de ADN del Instituto Max Planck que confirman los vínculos de los primeros reinos o estados del Viejo Continente situados en puntos tan distantes como las culturas Unetice (el actual territorio de Alemania y República Checa), Otomani (los Cárpatos) y Argárica (sureste peninsular español).

Por su parte, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado, en la rueda de prensa de presentación de la muestra, que el Marq “será un referente un año más” con “Dinastías. Los primeros reinos de la Europa prehistórica", recordando que se trata de un museo que desde 2002 ha registrado más de 3 millones de visitantes.

Al cerrar el acto, el presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha indicado que “se trata de una gran cita para la provincia de Alicante y desde Alicante para todo el mundo y para todos los países cuyos museos han cedido piezas”. “Es una exposición que va a maravillar, se hablará de dinastías y de desigualdad, porque se verá el trabajo de quienes hacían posible la sociedad de entonces”, ha indicado. Pérez ha aludido a la exposición de los guerreros de Xian, con un récord de 280.000 visitantes, para responder a la pregunta de si esta muestra puede alcanzar ese listón. La respuesta es que “no se trata de competir” si no de “inyectar cultura”, y no de valorarla por el número de visitantes si no por lo que aporta. “Tenemos que ser embajadores de una cultura que es muy nuestra y que se va a poder visitar hasta el 13 de octubre en el Marq”, ha concluido.

Con motivo de la inauguración de "Dinastías. Los primeros reinos de la Europa prehistórica", el próximo fin de semana, días 29, 30 y 31 de marzo, el museo abrirá gratuitamente sus puertas para que el público pueda conocer la nueva exposición. El viernes y el domingo, días festivos, el horario será de 10.00 horas a 14.00 horas, mientras que el sábado el margen de visitas será de 10.00 a 19.00 horas.