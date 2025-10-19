Política en tierra de danas

Alice ya es historia. Aemet bautizó así a la primera dana con nombre propio. A partir de ahora, cada una tendrá el suyo, como se hace con los huracanes o las borrascas que se prevén que puedan tener un impacto importante. La de octubre de 2024 lleva el de las 229 víctimas mortales pues, cuando estas lluvias torrenciales arrasaron la provincia de Valencia, aún no habían alcanzado este estatus.

Alice ha sido una dana escurridiza, imprevisible y de movimientos rápidos. Ha dejado alertas rojas,escolares sin clases y ha convertido calles en ríos sin causar más allá que daños materiales y, por supuesto, la penúltima bronca política a cuenta de cómo deben gestionarse estas emergencias.

Los alcaldes, las familias, los empresarios piden algo más que esto. Se puede continuar exigiendo responsabilidades políticas, seguir atentamente la vía judicial y analizar qué falló el 29 de octubre, pero es igual de urgente introducir cambios en un territorio que debe convivir con este tipo de fenómenos meteorológicos. Claro que se ha aprendido mucho de aquella riada maldita, pero sería deseable que los partidos alcanzasen un consenso sobre qué protocolos cambiar.

Muchos alcaldes han vuelto a quejarse porque son ellos los que, en base a los avisos de Emergencias, decretan la suspensión de las clases. Reclaman a la Conselleria de Educación la toma de esta decisión, pese a ser ellos los que conocen las particularidades de su municipio.

Hay muchos temas que deberían abordarse de inmediato. Por poner un ejemplo, la comunidad educativa debería plantear una fórmula para que los alumnos puedan recuperar los días perdidos de clase en un año lluvioso. Entre los trabajadores también existen demasiadas dudas sobre cómo actuar cuando se activan las alertas.

Hemos vuelto a caer en lo de siempre. En el análisis a corto plazo, en la declaración de tuit, en el mensaje facilón. El ruido no está permitiendo que se pongan en marcha los cambios realmente necesarios para una tierra que debe convivir con las danas.