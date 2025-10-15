Ojo: Aemet decreta aviso amarillo por tormentas con granizo mañana jueves por la tarde en el interior de Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para la tarde del jueves el aviso amarillo en el interior norte de la provincia de Valencia por precipitaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con posible granizo.

El aviso amarillo en esa zona estará vigente entre las 14 y las 22 horas de este jueves 16 de octubre, según la previsión de Aemet.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona de aviso afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.