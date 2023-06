Un viaje por la carrera profesional de Hannibal Laguna a través de sus 35 diseños más glamourosos

Feminidad, romanticismo y sofisticación son los ingredientes que dan lugar al glamour que tienen todos y cada uno de los 35 diseños de la firma Hannibal Laguna que resumen la trayectoria profesional y vital del diseñador y que se exponen hasta el 15 de septiembre en la Diputación de Alicante. Las piezas se han elegido entre sus 1.500 creaciones y figuran las que han lucido Victoria Beckham, Rocío Jurado, Paz Vega o Garbiñe Muguruza.

Ubicada en el sótano del Palacio Provincial, la exposición “El secreto del glamour” impacta visualmente por un montaje en el que cada vestido se exhibe en un maniquí y delante de una fotografía con una modelo luciendo la prenda en la pasarela. Así se aprecia cada creación en toda su extensión; en la sala, los espejos también son protagonistas por su papel relevante en el mundo de la moda, en la vida diaria de las personas y para además integrar y sumergir al visitante en el universo creativo del diseñador. La firma de moda alicantina cumple 35 años que se han convertido en exposición.

Conocido por el nombre de la marca de moda, Hannibal Laguna, nacido en Caracas en 1967, se llama Aníbal Angulo. De madre valenciana y padre andaluz se trasladó a Alicante con familia con 16 años, ciudad donde creó su marca de moda. “Hoy habla la persona”, ha explicado al presentar a los medios de comunicación la exposición, acompañado de la comisaria de la misma, la periodista Cristina Martínez, y del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

Una afirmación con gran carga emocional dado que él veía que por la ventana de la clase de su colegio, los Hermanos Maristas, ubicado entonces en la avenida de la Estación, el Palacio de la Diputación. “En estos jardines, los de la Diputación, dibujaba; para mí es muy importante exponer aquí. La moda de autor es atemporal, cualquiera de los trajes de la exposición se pueden utilizar hoy en día, no importa el año en que fueron diseñados”, ha explicado.

El diseñador ha reivindicado la moda de autor como manifestación artística y, al recorrer la muestra, ha destacado alguna de las piezas como un vestido rojo hecho con piel sintética para poner de manifiesto el maltrato que supone para los animales utilizar su piel para confeccionar ropa. Su pieza favorita es un traje de terciopelo negro líquido, creado después de la segunda guerra mundial, cuando ese tejido no podía fabricarse. “Eran unos tiempos en que a las mujeres les tocó trabajar en las fábricas, porque los hombres iban a las guerra; entonces ellas no podían ponerse medias porque la seda no podía producirse y se pintaban la raya en la pierna para simular que las llevaba”, ha aclarado.

Corpiños, bordados que recuerdan los trajes tradicionales de las valencianas y alicantinas, faldas con volúmenes, transparencias o vestidos con abertura en una pierna se alternan en la muestra que reivindica por encima de todo la feminidad de la mujer; sin olvidar además el compromiso social a través de sus creaciones.

Por su parte, la comisaria de la muestra, Cristina Martínez, ha indicado que esta exposición "es la historia de un sueño", ya que no solo muestra el "sueño" de su carrera, sino también el de "cómo ha hecho soñar a las mujeres" durante 35 años. Antes que en la Diputación, los diseños de Hannibal Laguna se han expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y en Instituto Valenciano de Arte Moderno, IVAM.

Ese sueño, del de Hannibal Laguna, ha regresado ahora en forma de exposición al lugar en el que se gestó, Alicante.