5 canciones con las que Beyoncé ha hecho historia

Anoche tuvo lugar en Los Ángeles la cita más esperada del año en el universo musical: los Premios Grammy. En una gala marcada por el coronavirus, destacaron las actuaciones en vivo, que calmaron al público la sed de espectáculos y música en directo. Asimismo, las máximas protagonistas fueron las mujeres en general y Beyoncé en particular. La artista estadounidense ganó 4 Grammy: Mejor canción rap, Mejor actuación rap, Mejor actuación R&B y Mejor vídeo musical, por “Savage (Remix)” en las dos primeras categorías, “Black parade” y “Brown skin girl”, respectivamente. Con estos galardones, la cantante se coronó como la mujer más galardonada de la historia de los Grammy.

Por tanto, Beyoncé cuenta en su palmarés ya con 28 Grammy, superando a la que antes residía en el primer puesto, Alison Krauss, con 27 galardones. “Esto es abrumador. Llevo trabajando toda la vida y no creo que esto me esté ocurriendo en esta noche tan mágica”, dijo emocionada Beyoncé durante el certamen. Así, habiendo recibido durante toda su carrera más de 80 nominaciones, señalamos 5 trabajos por los que Beyoncé merece coronarse como la artista más premiada en los galardones más prestigiosos del panorama musical mundial:

“Crazy in love”

Tras arrasar de la mano del grupo “Destiny’s Child”, en el que Beyoncé, junto a LeToya Luckett y Kelly Rowland, entre otras artistas, ganó dos Grammy (por “Say my name” y “Survivor”), la artista obtuvo arrasó nada más presentar su primer sencillo. “Crazy in love” fue la primera canción de R&B de Beyoncé y la lanzó en colaboración con Jay-Z, incluyéndola en su álbum debut en solitario “Dangerously in love”. El tema se alzó en 2003 con el Grammy a la Mejor canción de R&B y a la Mejor colaboración de rap.

“Halo”

Posiblemente, “Halo” es uno de los mayores éxitos de Beyoncé. La estrenó en 2009, en el también enormemente reconocido álbum “I am... Sasha Fierce”. La repercusión de este trabajo, que hizo junto con Ryan Tedder y Evan “Kidd” Bogart, se materializó en los Grammy de 2009: El álbum ganó el galardón al Mejor de R&B contemporáneo, mientras que “Halo” ganó el premio a Grabación del año y a Mejor interpretación vocal de pop femenina.

“Single ladies (put a ring on it)”

También incluida en “I am... Sasha Fierce”, este tema se ha convertido en una especie de himno en el panorama musical. El videoclip oficial ha sido reproducido más de 700.000.000 millones de veces en YouTube, así como se convirtió en 2012 en el sencillo más vendido de Beyoncé. En los Grammy de 2009 ganó el Grammy a Mejor interpretación vocal de R&B femenina y a Canción del año.

“Drunk in love”

De nuevo junto a Jay-Z, este tema lo incluyó la artista en su quinto álbum de estudio: “Beyoncé”. Si bien fue lanzada en 2013, fue durante la ceremonia de los Grammy de 2014 cuando la artista volvió a copar titulares: ganó el premio a Mejor canción de R&B y a Mejor intepretación de R&B.

“Black parade”

De los últimos trabajos de Beyoncé que le han valido la posición como número 1 en el panorama musical. La canción la lanzó como sencillo en junio de 2020, presentándose como un himno contra el racismo y como conmemoración del fin de la esclavitud en los Estados Unido. En cuestión de días, el tema alcanzó el puesto 37 en la lista Billboard Hot 100, así como se llegaron a vender 18.000 copias, convirtiéndose en la novena canción de Beyoncé en liderar las listas de ventas. Ha ganado el Grammy a Mejor actuación de R&B.