El calendario de Dylan en 1965 cuestiona la demanda contra él por abuso sexual

La demanda se presentó un día antes de que expirase el periodo que se había abierto en Nueva York para presentar cargos de abusos sexuales infantiles que habían prescrito. Y cayó como una bomba que fue recogida por los medios de todo el mundo. Una denunciante, con las iniciales J. C., presentaba una demanda contra Bob Dylan por un abuso sexual cometido durante seis semanas cuando ella apenas tenía 12 años de edad. Para mayor sordidez, el músico habría suministrado a la víctima drogas y alcohol, además de aprovecharse de su posición de dominio, para someterla a abusos sexuales cuyas consecuencias ha arrastrado el resto de su vida. La demanda señala que el legendario músico utilizó su estatus para ganarse la confianza de la supuesta víctima “como parte de un plan para asaltarla y abusar sexualmente de ella”.

Como toda demanda de esa naturaleza, hay dos principios fundamentales. El primero, la presunción de inocencia. El segundo, que la víctima debe ser escuchada, pues nadie presenta una denuncia semejante como una pura invención. Sin embargo, en los detalles de los hechos denunciados es donde se han presentado ciertas dudas. En primer lugar, la denunciante asegura que los abusos ocurrieron en numerosas ocasiones, algunas de ellas, en el apartamento que Dylan tenía en el famoso Chelsea Hotel de Nueva York. “Bob Dylan, en un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965, se hizo amigo y estableció una conexión emocional con la denunciante”, asegura la demanda. Sin embargo, durante aquellos meses, Dylan pasó más tiempo en la carretera que en cualquier otro lugar.

Según han recogido diversas publicaciones, a finales de marzo y comienzos de abril, Dylan estuvo de gira con la cantautora Joan Baez por la costa Oeste estadounidense, acompañado por ella en todo momento y a 8.000 kilómetros de Nueva York. El 9 de abril pasaron por Vancouver y el 23 y 24 en Portland y Seattle. El 30 de abril, el autor de “Blowing In The Wind” se embarcó en una gira por Inglaterra y están perfectamente documentadas sus actuaciones en Londres, Leicester, Manchester, Birmingham y Newcastle entre el primero de mayo y el día 12 de ese mes. Además, durante aquella gira ahora mítica, el músico estuvo acompañado por un equipo cinematográfico para la película “Don’t Look Back”. En una parte del minutaje se ve a Dylan junto a Baez embarcando un avión en Seattle con dirección Londres el día 25 de abril. De esta forma, Dylan solo podría haber estado en Nueva York entre el 10 y el 22 de abril, aunque según parece, en realidad se quedó en California con la que todavía era su pareja, Joan Baez, o bien con su amante, Sara Lowndes, quien terminaría por convertirse en su esposa. En cualquier caso, estaba bastante ocupado sentimentalmente. De hecho, cuando la gira inglesa terminó, tras cosechar sonados abucheos por su famosa electrificación, consta a través de artículos de prensa que Dylan estuvo de vacaciones en Portugal con Lowndes. El día 1 de junio, llevó a cabo dos sesiones de grabación para la BBC, de vuelta en Londres, y el día 2 dejó la capital británica con Lowndes de vuelta a Nueva York, donde entre el 15 y 16 de junio, grabó “Highway 61 Revisited”.

Lo que parece claro es que Dylan no tuvo oportunidad de estar seis semanas consecutivas en Nueva York en esos meses. Es posible que la demandante confundiera, 56 años después de los hechos, las fechas. El asunto se resolverá en un juicio en el que la víctima, de 68 años, podrá explicar lo sucedido. Pero parece imposible que fuera tal y como consta en la denuncia.