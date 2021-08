Borja Cobeaga: “Me gustan las lecturas que revelan el lado más inquietante del ser humano”

A poco que repasemos su currículum como director y como guionista, advertimos que Borja Cobeaga (San Sebastián, 1977) está detrás de gran parte de los éxitos del cine español de los últimos años, “Pagafantas” (2009), “Ocho apellidos vascos” (2014), “Ocho apellidos catalanes’” (2015) o “SuperLópez” (2018), entre otras comedias. El cineasta vasco, que dice “haber recuperado el hábito lector”, recomienda “Las cosas que perdimos en el fuego” de Mariana Enríquez (Anagrama), “una colección de cuentos de terror muy especial, que yo llamaría social, que es la especialidad de esta autora. Además de contar historias fantásticas, lo hace en un contexto muy específico de su Argentina natal”.

-¿Es una lectura reciente?

-Sí, hace cinco o seis meses. Llegué al libro por otra novela suya, “Nuestra parte de noche”, que me recomendó mucha gente. Me gustó tanto que empecé a buscar libros anteriores y encontré éste que me gustó incluso más. Es una colección de cuentos que, a pesar de ser independientes, tienen una unidad muy fuerte. No es una novela, pero da una sensación unitaria.

-¿Qué lo hizo especial?

-Soy un padre reciente y durante bastante tiempo con lo del niño era incapaz de concentrarme para leer, pero este libro me enganchó, me lo leí en un suspiro, así que con él he recuperado la afición de leer con más frecuencia, sobre todo después del confinamiento.

-¿Qué le atrajo de él?

-Todo me parecía muy misterioso, eran historias que atrapaban mucho, muy concisas y muy inquietantes.

-¿Lo recomienda para cualquier edad?

-Creo que es una lectura para alguien de más edad, que es mejor ser un poco más mayor para leerlo, porque tiene escenas bastante impactantes que pueden aterrar un poco.

-Aparte de lo relacionado con el cine, ¿qué género literario prefiere?

-La novela, sobre todo negra. Mi escritora favorita es Patricia Highsmith, que hace una novela especial, muy psicológica, no tanto de detectives, sino algo más cotidiano. Me gusta por la misma razón que decía, porque son lecturas llenas de misterio y revelan el lado más inquietante del ser humano.

-Está bien haber recuperado el hábito lector.

-Sí, ahora estoy devorando porque en el confinamiento era imposible concentrarme. Estoy leyendo de todo, también me gusta mucho la no ficción y los diarios, como “Ya sentarás cabeza”, de Ignacio Peyró, leído recientemente, que es muy divertido. Tenía la duda entre recomendar este libro o el que he dicho.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Una película que se rodará próximamente que se llama “Los aitas” (los padres), una comedia sobre la paternidad.