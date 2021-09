¿Qué paso “El 7 de septiembre” para Mecano? La canción cumple 30 años

La canción apareció publicada hace ahora 30 años. Fue el 7 de septiembre de 1991, cuando Nacho Cano decidió que debía celebrarse el aniversario de un fracaso, una ruptura, una derrota propia. La canción de Mecano se convirtió en un tremendo éxito y hoy se escucha con nostalgia. Pero su historia real esconde una triste celebración. En ella, Nacho Cano relataba la ruptura con la escritora Coloma Fernández, que había sido su pareja durante más de ocho años.

En 1991, la Movida había terminado. La música española arrancaba una nueva etapa marcada por el desarrollo económico, la búsqueda de éxitos comerciales y la radiofórmula. Aún quedaban algunos representantes de la etapa anterior, la de los ochenta, marcada por la vanguardia y cierta frivolidad, pero España se movía hacia la cultura de consumo de masas. Y esa etapa Mecano estaban preparados para reinar en todas las listas, como así sucedió hasta su separación prematura, poco después, en 1998. Sus canciones, con esa mezcla de ingenuidad y romanticismo, reinaron en todo el país y “El 7 de septiembre” es la quintaesencia del estilo Mecano.

El caso es que, tras la ruptura de la relación entre Nacho Cano y Coloma Fernández, ambos mantenían una relación cordial. Hasta tal punto que ambos “celebraban el aniversario de la ruptura” cada 7 de septiembre comiendo en La Parra, el restaurante favorito de Cano. En aquellas comidas, trataban de no revolver el pasado y de seguir adelante, pero siempre se hacía difícil. Y, sin embargo, seguían “celebrándolo”.

Así lo explica la propia canción, que es una descripción realista de esos encuentros: “Parece mentira que después de tanto tiempo / Rotos nuestros lazos / Sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario / La misma mesita que nos ha visto amarrar / Las manos por debajo / Cuida que el rincón de siempre permanezca reservado”. Cano describe exactamente la hora y el lugar de los encuentros. “El siete de septiembre es / Es nuestro aniversario / Y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios / Y aunque la historia se acabó / Hay algo vivo en este amor / Que aunque empeñados en soplar / Hay llamas que ni con el mar”.

Coloma explicó a “Vanity Fair” cómo se sintió al escuchar la canción: “Me impactó. No me lo podía imaginar. Había pasado bastante tiempo desde que habíamos roto y lo que recuerdo es que no podía ni sospechar algo así. Estuve con Nacho más de ocho años, fue una historia preciosa, intensa, con un amor enorme. Yo solía pensar que iba a ser muy difícil superar aquello si se acababa, que sería dificilísimo y que estaba viviendo algo muy importante en mi vida”. “Cuando escuché la canción, sabiendo ya que nuestra ruptura era definitiva, supe que no me había equivocado. Y además entendí también que a él le había ocurrido lo mismo”.