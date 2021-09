Así es Steve Jordan, el nuevo batería de los Rolling Stones

El pasado 23 de agosto, la música en general y los Rolling Stones en particular se despedían de un gran constructor del ritmo, un batería imprescindible que fallecía a los 80 años. Charlie Watts fue miembro de la banda de rock desde 1963 hasta el final de sus días, siendo su participación tan esencial que los propios Mick Jagger y Keith Richards llegaron a asegurar que Watts era el verdadero líder del grupo. No obstante, les abandonó pronto, por lo que los Rolling, incansables en su convicción de seguir haciendo giras y conciertos, han debido buscar a un sustituto. Y aquí entra en escena Steve Jordan, músico neoyorquino de 64 años que se calzará los mocasines de Watts en la gira “No filter tour”, que arrancó el pasado domingo en Saint Louis (Estados Unidos) y que pasará por escenarios de Dallas, Atlanta, Los Ángeles o Las Vegas.

Jordan no es nuevo en la banda, sino que ha tenido siempre una estrella relación con los Rolling. De hecho, el propio Watts, cuando comunicó que no podría irse de gira por su delicado estado de salud, remarcó en un comunicado que “he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me reemplace”, a lo que él respondió que “no habrá nadie más feliz que yo de ceder mi asiento en la batería tan pronto como Charlie me diga que ya está bien para venir”. No obstante, la pérdida de Watts ha provocado que Jordan ocupe su puesto a tiempo completo.

Nacido en Nueva York en 1957, Steve Jordan ha trabajado durante su larga carrera -comenzó siendo un adolescente- con varios iconos de la música. Su debut fue nada menos que con el grupo de Stevie Wonder, así como, en su prolífica carrera como músico, productor y compositor, ha colaborado con grandes nombres como Bob Dylan, Neil Young, Bruce Springsteen, B. B. King, Eric Clapton, Aretha Franklin, Billy Joel, Alicia Keys, Bruno Mars o Andrés Calamaro. A este último le acompañó en la batería en las canciones del LP “Alta suciedad” (1997).

Ronnie Wood, Steve Jordan y Keith Richards FOTO: Amy Harris Amy Harris/Invision/AP

Si bien también formó parte del John Mayer Trio o del grupo The Verbs, si algo ha marcado la vida profesional de Jordan es su duradera relación con el universo Stones. Durante los años 80, la banda de Mick Jagger necesitó un reemplazo eventual de Watts por su estado de salud, por lo que contactaron con Jordan. Desde ese momento, la conexión entre el batería y, especialmente, Keith Richards, fue el comienzo de una gran amistad. La alianza entre guitarra y baquetas se afianzó en 1986, cuando ambos acompañaron a Chuck Berry, así como quedó sellada cuando Jordan se incorporó a los X-pensive Winos, grupo que ha acompañado a Richards en sus tres LP en solitario (”Talk is cheap”, de 1988, “Main offender”, de 1992, y “Crosseved heart”, de 2015).

“Gracias a él, logré hacer algunas cosas que eran demasiado complicadas con los Stones”, confesó Jordan sobre Richards en una entrevista con la revista “Rolling Stone”. Mientras que el guitarrista se refería a su compañero y amigo batería como un “muy dotado músico y cantante”.

Entre Ringo Starr y Stevie Wonder

La pasión de Jordan por la música le viene desde la cuna. Su padre era arquitecto y gran aficionado del jazz, ante todo a la música de Miles Davis, mientras que su madre cantaba música clásica mientras se dedicaba a la educación motivacional. Y fue su abuela quien le regaló su primera batería. Según ha confesado en varias entrevistas, si bien su familia fue el impulso para seguir este camino, hubo una inspiración en especial que le hizo enamorarse de la percusión.

Ya con dos años tenía su pequeña colección de discos e impresionaba a sus familiares al identificarlos aún sin saber leer. Pero su mayor referencia fue un Beatle: “La primera vez que vi tocar a alguien que realmente me volvió loco fue a Ringo Starr. Desde entonces, me convertí en un gran fan de su grupo”, confesó Jordan a “Drummer Magazine”. Asimismo, entre sus grandes influencias también figura Stevie Wonder, con quien, como se ha apuntado, tuvo la oportunidad de tocar cuando era muy joven.

Actualmente, Jordan está casado con la también artista Meegan Voss, con quien comparte vida y trabajo, pues ambos forman la banda The Verbs. Y, a partir de ahora, también será parte de otra agrupación y pondrá rumbo a una aventura con los Stones: “Es un honor absoluto y un privilegio ser suplente de Charlie y estoy deseando ensayar con Mick, Keith y Ronnie (Wood)”, aseguraba al principio de la gira.