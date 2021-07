Santiago Segura demandará a todos los que le vinculen con José Luis Moreno

El actor y director Santiago Segura sale al paso de las publicaciones que le vinculan profesionalmente a José Luis Moreno, desmintiendo rotundamente tal información y amenazando con demandar a todos aquellos que no se retracten o insistan en tan escabroso asunto.

En declaraciones a Europa Press asegura que “esto es una putada y he puesto todo en manos de mi abogado”. En este sentido, ya ha mandado varios burofax y, de no conseguir resultados positivos, “acudiré a la Justicia para defender mi honor y la verdad. Quieren sacar cosas de donde no las hay. No pienso consentirlo”. Y está decidido a ir donde haga falta, hasta el final.

José Luis Moreno

Segura se encuentra en plena promoción de su nueva película, ‘A todo tren: destino Asturias’, y, a pesar del cabreo consiguiente, se confiesa “tranquilísimo”.

Así pues, el cineasta acusa a aquellos que publicaron que Moreno se había puesto en contacto con él para que le ayudara a sacar adelante una serie en TVE, algo que, según Santiago, “nunca ocurrió”.