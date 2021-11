Clara Sanchis recomienda “Una habitación propia”, de Virginia Woolf

Libros

Con sus apellidos, Clara Sanchis Mira, no podía ser otra cosa que actriz. Ahora vive un momento de plenitud enfrascada en varios proyectos. Gira con «Antígona» y «En palabras de Jo...Mujercitas», y cada lunes representa en el Teatro del Barrio «La lengua en pedazos», de Mayorga. Ella recomienda «Una habitación propia», de Virginia Woolf, cuya adaptación prepara para el teatro.

¿Cuándo le llegó esta obra?

Tarde, era de esos libros que había que leer, con un título muy sugerente pero que aún no había leído, y una noche de gira sin poder dormir lo cogí y me quedé enganchada y ya sí que no pegué ojo, no lo podía soltar. El principio me costó por la ironía, ese sentido del humor tan fino y por ese juego de espejos que lo hace difícil, pero cuando atraviesas dicha parte, que es una joya, supone una bofetada detrás de otra. Cuando lo acabé, para mí fue una absoluta liberación.

¿Qué descubrió?

Los mecanismos del maltrato y, si ya me parecía mal la desigualdad en cualquier ámbito, no solo la de género, después de leerlo entendí que ésta destruye cualquier relación, y si es fatal para quien está debajo, también lo es para el tirano/a que está encima. En este sentido alumbra, ilumina el pasado entre hombres y mujeres. Además, descubre que la independencia económica es esencial para la creatividad.

Virginia Woolf fue una escritora británica, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional FOTO: Man Ray LA RAZON

Y en lo personal, ¿de qué forma la marcó?

Me caló hondo porque me produjo unas emociones muy fuertes, esa noche lloré y reí porque es doloroso, pero también divertido. Al tiempo entendí cosas que uno lleva ocultas dentro, seguramente tiene algo muy psicoanalítico y curativo para la vida, por eso creo que es un libro de cabecera de tantas personas.

¿Y en lo profesional?

Diez años después se me encendió una luz de repente buscando un proyecto, fue levantarme, ver el libro y decir, es esto, porque al tratarse de una conferencia posee una teatralidad implícita grande. Profesionalmente para mí hay un antes y un después en mi carrera con esta pieza.

¿A quién se lo recomienda?

Sobre todo, a los jóvenes, a hombres, que tienen mucho que aprender, y, por supuesto a las mujeres, porque hay que superar esa rémora que arrastramos del pasado y este es un libro útil y terapéutico. Lo recomiendo a cualquiera porque es una escritora impresionante, no solo por esa clarividencia política, sino por su belleza, su poética y su grandeza literaria.