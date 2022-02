LO QUE ESCONDE EL CHICO GORDITO DE LOS MEMES

Por Jorge Vilches

Nos encontramos ante un libro revelador. Kim Jong Un no es ese chico gordito sobre el que caen memes en las redes, sino un estratega inteligente. La obra de la periodista Anna Fifield abre un campo prácticamente desconocido en Occidente. Es el tercero de una dinastía que mantiene una dictadura comunista en Corea del Norte más longeva que la Unión Soviética. Se educó en Suiza y en otros países capitalistas hasta que le tocó la sucesión, con apenas 24 años. Tenía que gobernar a 25 millones de famélicos y sumisos compatriotas sin perder el poder. Ya no era el mundo de la Guerra Fría. China se había convertido en la gran potencia económica desde la apertura de Deng Xiaoping en 1978, y Vietnam crecía con una economía de libre mercado. Ser un país dictatorial, aislado, sin aliados y con sanciones de la ONU no es fácil si se quiere conservar el mando. El dictador, nos cuenta Anna Fifield, puso en marcha una estrategia, siguiendo el modelo económico chino, de abrir la economía para que primero se enriquecieran unos pocos y luego los demás mientras el poder quedaba en el partido comunista. Su dificultad estriba en el aislamiento. Consiguió, oh, sorpresa, un acuerdo con Putin, que abrió la frontera, permitió el comercio y dijo a la ONU que se acabaran las sanciones por su armamento nuclear. Otro tanto hizo Xi Jingping, que había pasado de la enemistad de 2011, cuando Kim Jong Un heredó, a la amistad en tan solo cinco años. Además, el norcoreano consiguió acercar posturas con la Administración de Estados Unidos en la era Trump: fin al desarrollo nuclear y apertura comercial. De ahí tanto exhibicionismo atómico: para vender cara la negociación. El problema estriba en que su dictadura es una dinastía. No pasa como en China, Vietnam o Cuba, que es el partido, o una oligarquía. Allí es la familia. Anna Fifield cuenta todo este entramado gracias a un trabajo de investigación portentoso que incluye entrevistas a todo el que ha conocido a Kim Jong Un o ha huido del país.

▲ Lo mejor

Que el ritmo narrativo es fantástico, al igual que los casos personales que cuenta.

▼ Lo peor

Hay que consultar de vez en cuando los nombres de los diplomáticos.