¿Quién es el mejor Batman: Christian Bale o Robert Pattinson?

Cuando Daniel Craig aceptó el papel de James Bond nadie esperaba la vuelta de tuerca que el británico iba a dar al agente secreto con su brillante interpretación. “Casino Royale”, la primera película de la nueva saga que él comenzaba, resultó un gran filme. El perfil que el actor daba al nuevo 007 hizo que muchos buscaran de manera inmediata la reacción de Roger Moore y Sean Connery para conocer su opinión y que pronunciaran su dictamen. Ninguno de los dos dudó en señalar que era el mejor Bond que había dado la franquicia, aunque muchos consideraron esas palabras una mera cortesía entre colegas. Se equivocaron. Eran sinceros. Y los trabajos posteriores dieron la razón a estos dos veteranos. Ahora va a suceder lo mismo con “The Batman”, el filme dirigido por Matt Reeves que llega a España y que está protagonizado por Robert Pattinson.

El filme era de los más esperados y su estreno puede suponer el regreso de muchos espectadores a las salas de cine después de la pandemia. El proyecto fue anunciado hace años y existía mucha expectación. Sobre todo después de que Ben Affleck defraudara de una manera absoluta a los fans con su interpretación de Bruce Wayne. Lo cierto es que la sombra de Christian Bale y de la trilogía firmada por Christopher Nolan supuso un antes y un después. Tim Burton había recuperado al héroe de Gotham en un filme de 1989. Contó con un reparto repleto de estrellas: Michael Keaton, que prestaba su imagen a Batman, Jack Nicholson, que dio vida al Joker, que se ha convertido en un papel codiciado, y Kim Basinger. Fue taquillazo en su estreno, pero la película, ahora que ha pasado el tiempo, rezuma cierto aire pop. Las secuelas lo único que hicieron fue devaluar este primer éxito.

“Un actor fascinante”

Hubo que esperar a Christopher Nolan para que resucitara a Batman en una trilogía que hoy es mítica. Las películas “Batman Begins”, “El caballero oscuro” o “El caballero oscuro: la leyenda renace” forman parte de un tríptico impecable. No solo por la factura, el ritmo de las cintas y el enfoque que el director consigue dar al héroe, sino también por las lecturas políticas que Nolan incluyó en estas películas, sobre todo en la segunda y la tercera parte. La sombra de estos títulos pesa ahora sobre “The Batman”, la recuperación del superhéroe después de, nada menos, el “Joker”, de Joaquim Phoenix, una indagación sobre el mayor rival de Bruce Wayne pero que suponía al mismo tiempo una mirada política y negativa sobre los orígenes de Batman. El filme dejaba caer que era un héroe que defendía a los poderosos. Un argumento que era una verdadera bomba de relojería, sobre todo porque no corrían buenos tiempos para la economía cuando la película aterrizó en las salas.

Christian Bale no ha tardado demasiado en echar un capote a su compañero Robert Pattinson. “Bien por él. Solo le recomiendo que haga suyo a Batman y que no escuche a los detractores en absoluto”, ha declarado el actor. Después ha atajado posibles dudas y ha declarado: “Todos protestaron cuando Heath Ledger aceptó el papel de Joker, pero mirad después la interpretación tan brillante que hizo. Mi consejo para Pattinson es que no escuche a esa gente, que se apropie de Batman. Es un actor fascinante. Ha sido una grandiosa elección”, ha concluido Bale. Lo cierto es que en las redes sociales el debate ya está abierto. A muchos les ha gustado Pattinson, al que no esperaban en este papel después de haber pasado por el vampiro de “Crespúsculo” (de hecho esta es su interpretación más popular después de aquella saga). El veredicto ha sido positivo, pero la mayoría sigue expresando que Batman será para siempre Christian Bale. ¿Nostalgia?