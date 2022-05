Ana Turpin: “Es uno de esos libros que parece que te leen ellos a ti”

Ana Turpin es una actriz versátil con una carreta ya consolidad tanto en cine y televisión como en teatro. Actualmente forma parte del reparto de “El premio” en el Teatro Maquina, junto a Jorge Sanz y María Barraco. Turpin, que se confiesa lectora voraz de ensayo y temas sobre el autoconocimiento, recomienda un libro que la acompaña desde hace años, “Sexual personae”, de Camille Paglia.

-¿Cuándo lo descubrió?

-Hace unos quince años, leí en un periódico una pequeña reseña que hablaba de la autora, era su tesis doctoral y no sé por qué me llamó la atención, lo compré y desde entonces me acompaña. Antes lo recomendaba y lo dejaba porque comparto todo lo que me apasiona. Ahora tengo dos, uno para mí y otro para prestar.

-¿Por qué este libro?

-A pesar de su densidad, nada más empezar quería devorarlo, me encantó, fue como una inmersión. Uno de esos libros que parece que te leen ellos a ti y no al revés, donde ves escritas cosas que piensas y no sabes expresar, como si la autora lo hubiese escrito expresamente para mí poniendo palabras, sensaciones, emociones, intuiciones e ideas que yo tenía.

-¿Qué destaca de él?

-Su mirada a la construcción de la personalidad en occidente, hace un recorrido por toda la cultura occidental, de la prehistoria a Emily Dickinson pasando por Byron, Shakespeare o Elvis Presley entre muchos, abarca toda nuestra evolución, por qué somos, pensamos y actuamos como lo hacemos. Me pareció muy interesante porque la historia la cuentan los vencedores, pero aun viviendo una misma realidad, cada uno lo experimenta y cuenta de manera distinta y ese punto de vista es interesante.

-¿La ha marcado de alguna manera?

-Muchísimo, de hecho lo llamo mi Biblia. He sacado aprendizajes y lecturas con las que me siento muy identificada. A raíz de él busqué otras cosas de Camilla y comulgo mucho con su pensamiento, es una persona con cosas que decir y muchas de ellas me valen.

-¿A quién recomienda leerlo?

-A toda persona con la flexibilidad mental de querer entender otro punto de vista sobre nuestra propia construcción de la personalidad en occidente, que se pregunte por qué somos y actuamos así. Creemos que lo que hacemos viene de nosotros, pero no, somos el resultado de una construcción social, política, económica y cultural y podemos deconstruirnos para ser otra cosa, pero hay que hacerlo y aceptar las consecuencias.