La actriz Anya Chalotra revela cómo The Witcher transformó su carrera y su forma de entender la actuación

La actriz Anya Chalotra, conocida mundialmente por su interpretación de Yennefer de Vengerberg en la serie de Netflix The Witcher, ha hablado sobre cómo su paso por la producción cambió su manera de concebir la interpretación y su relación con la fama.

En una entrevista con The Guardian, Chalotra explicó que interpretar a un personaje tan complejo y emocionalmente exigente fue un punto de inflexión en su carrera. “Yennefer me obligó a mirar más allá de lo superficial. Me hizo comprender lo que significa construir a alguien desde el dolor, la fuerza y la ambición”, señaló.

La actriz, de 29 años, también reflexionó sobre la evolución de su personaje a lo largo de las temporadas. “Cuando empecé, me sentía insegura, igual que ella. Pero con el tiempo crecimos juntas: aprendí a confiar en mí misma y a aceptar mis contradicciones”, afirmó.

Chalotra destacó que el papel de Yennefer le abrió puertas en la industria, pero también le permitió entender los desafíos de la exposición pública. “No estaba acostumbrada a la atención constante ni a las expectativas que venían con un éxito global como The Witcher”, confesó.

Sobre su relación con el elenco, la intérprete subrayó la importancia del compañerismo en un rodaje de gran escala. “Henry [Cavill] fue un apoyo enorme en los inicios, y el equipo se convirtió en una segunda familia”, comentó, recordando los años de trabajo conjunto en una de las producciones más ambiciosas de Netflix. La actriz adelantó que, tras su paso por The Witcher, busca proyectos que la desafíen desde otro lugar. “No quiero repetir fórmulas. Quiero papeles que me den miedo, que me obliguen a aprender”, aseguró.

El impacto de Chalotra en la serie ha sido reconocido tanto por la crítica como por los fans, que la consideran una de las interpretaciones más sólidas del universo de Andrzej Sapkowski. Más allá del éxito, la actriz afirma que lo que se lleva de The Witcher es una lección personal: “Me enseñó a tener paciencia conmigo misma y a no pedir perdón por ser intensa. Ese fue mi verdadero aprendizaje”.