Amaia Romero vuelve a sus orígenes con Aralar, un tributo musical a Navarra

La cantante Amaia Romero ha presentado su nueva canción, Aralar, una composición que rinde homenaje a Navarra, su tierra natal, y que marca una de las entregas más personales de su carrera. El tema, acompañado por un videoclip rodado en los paisajes del Parque Natural de Aralar, combina sensibilidad y arraigo, mostrando a la artista en un entorno natural que evoca su infancia y su conexión emocional con la región.

En declaraciones recogidas por Okdiario Navarra, Amaia explicó que la canción nació como una forma de agradecimiento y pertenencia. “Sentía la necesidad de volver a lo esencial, a los lugares que me han formado”, señaló la artista, que compuso la pieza entre giras y periodos de descanso.

Musicalmente, Aralar mantiene el estilo característico de Amaia (intimista, melódico y de producción cuidada), pero incorpora arreglos que recuerdan al folclore del norte peninsular. Su voz, acompañada de piano y cuerdas, articula un mensaje de nostalgia, amor e identidad.

El videoclip, dirigido por el realizador vasco Jordi Koalitic, alterna imágenes aéreas de los montes navarros con escenas minimalistas en las que Amaia aparece caminando descalza entre la hierba, reflejando la búsqueda de conexión con la naturaleza y la memoria.

La publicación del tema llega pocos meses después del cierre de su última gira y tras una etapa de discreción mediática. Con Aralar, Amaia parece abrir una nueva fase creativa más introspectiva y ligada a sus raíces.

El lanzamiento ha generado una fuerte respuesta en redes sociales, donde los seguidores de la artista han destacado la emotividad del mensaje y la belleza visual del video. En sus primeras 17 horas, el videoclip de Aralaracumula más de 53.800 visualizaciones en YouTube y figura actualmente en el puesto número 23 de la lista de Tendencias de música.

Con Aralar, Amaia Romero reafirma su madurez artística y su vínculo con Navarra, demostrando que, tras años de evolución musical, su inspiración sigue naciendo del mismo lugar: la tierra y los recuerdos que la vieron crecer.