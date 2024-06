Armie Hammer rompe su silencio tras ser acusado de canibalismo: "Ahora vivo en paz"

El actor de "Call Me By Your Name", Armie Hammer, ha roto su silencio sobre las controversias que lo rodean, incluyendo acusaciones de BDSM y canibalismo, y ha expresado su gratitud por las lecciones aprendidas a partir de estas experiencias. En una reciente entrevista en el podcast "Painful Lessons", el actor explicó que ha llegado a un punto en su vida donde aprecia cada aspecto de lo que ha pasado, a pesar de lo doloroso que haya sido. Hammer detalló cómo estas experiencias lo forzaron a confrontar aspectos de su vida personal y emocional que antes había ignorado. Mencionó que, antes de estas acusaciones, no se sentía bien consigo mismo, carecía de autoestima y no sabía cómo amarse o validarse a sí mismo, dependiendo de la admiración de los demás para llenar esos vacíos.

Hammer también abordó directamente las acusaciones de canibalismo que surgieron de conversaciones privadas con fans. Respondió con incredulidad y humor, destacando lo absurdo de tales acusaciones al señalar lo que realmente implica ser un caníbal. Sin embargo, reconoció el impacto devastador que estas acusaciones tuvieron en su vida personal y profesional. Además de las acusaciones de canibalismo, Hammer fue acusado de abuso, lo cual lo llevó a una profunda introspección y a iniciar un proceso de cambio personal significativo. Describió este periodo como una "muerte del ego" y una "muerte de carrera", comparándolo con una bomba de neutrones que destruyó todo a su paso.

La salud mental de Hammer se vio gravemente afectada por el odio y el escrutinio público que siguieron a las acusaciones. Confesó que hubo momentos en los que se sintió incapaz de continuar, llegando incluso a considerar el suicidio. Relató un episodio en el que nadó mar adentro con la intención de no regresar, describiéndolo como un intento de suicidio a medias, que fue detenido por el pensamiento de no querer abandonar a sus hijos. Este periodo oscuro lo llevó a una mayor comprensión de sí mismo y a un compromiso con su bienestar y el de su familia.

Finalmente, Hammer admitió que su carrera en Hollywood está en un punto bajo, pero expresó una renovada determinación de reinventarse. Actualmente, está trabajando en crear su propio espacio creativo, con planes de escribir un guion. Esta nueva etapa representa para Hammer una oportunidad de reconstrucción y de encontrar una nueva forma de expresión artística, alejándose del escrutinio público y de la industria que una vez lo elevó pero también lo derribó. Hammer concluyó señalando que, a pesar de todo, ha encontrado un sentido de gratitud y aprendizaje que lo ha transformado profundamente.