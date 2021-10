Michael Caine se retira del cine y se declara ¡escritor!

Cultura

Hasta aquí. Michael Caine ha dicho “basta” y, después de contar más de 150 películas en su CV, ha anunciado en una entrevista de radio, en el programa ”Kermode and Mayo”, que no volverá a ponerse delante de una cámara.

Como justificación, el veterano intérprete asegura que “nadie está haciendo películas que quiera hacer” y que, además, se suman los 88 años que le tienen lejos del 100% físico. Por lo que también ha defendido esta retirada por “motivos de salud”: “Tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien”. De esta forma, se abre una nueva etapa en la vida del hombre de “El caballero oscuro” o “Tenet”, entre ese sinfín de títulos a los que ha dado su arte.

Eso sí, todavía le queda un trabajo en la recámara para disfrutar: la recién estrenada en “Best Sellers”, de Lina Roessler (en las salas norteamericanas desde hace un mes). La cinta cuenta la historia de la joven Lucy Standbridge (Aubrey Plaza) tras heredar la editorial de su padre. Su ambición como editora la está hundiendo con varios títulos fallidos hasta que, desesperada, descubre que el escritor Harris Shaw (al que da vida Michael Caine), un autor solitario, cascarrabias y alcohólico que fue un gran éxito de ventas décadas antes, tiene por contrato con la editorial todavía un libro por entregar. En un último esfuerzo por salvar la empresa, Lucy obligará a Harris a lanzar un nuevo libro, embarcándose ambos en una gira de promoción que les cambiará de una manera que no esperaban.

“Creo que será mi última película, sí”, sentenció el actor: “La verdad es que no he tenido ninguna oferta en dos años, porque nadie ha estado haciendo películas que yo quiera hacer. Además, tengo 88 años y no abundan, precisamente, los guiones con protagonistas que tengan esta edad, ¿sabes?”.

Así, Caine también se ha querido reír de que “Best Sellers” sea su último largo: “Es gracioso que haya acabado siendo mi última película. Escribí un libro que fue publicado y tuvo éxito, así que ahora no soy actor, sino escritor. Es genial, porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!”.