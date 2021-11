El rodaje maldito: un trabajador de “Rust” podría perder un brazo

Cultura

La tragedia que rodea el rodaje de “Rust”, película protagonizada por Alec Baldwin y dirigida por Joel Souza, parece no acabar nunca. Ya ha pasado poco más de dos semanas desde que se produjera el traumático tiroteo, por el que el actor, por accidente, acabó con la vida de la directora de fotografía de la cinta, Halyna Hutchins. El “shock” se generalizó tanto en el set como en Hollywood en general, iniciándose de inmediato una investigación alrededor de lo ocurrido, con el objetivo de aclarar qué ocurrió o si se trató, como dicen los abogados de la armera del filme, Hannah Gutiérrez Reed, de “un sabotaje”. Sea como fuere, lo que cabe afirmar es que el rodaje de “Rust” está maldito. Y ya no solo por la trágica muerte de Hutchins, sino que a este se le suma otro problema. Aunque, al menos, no de carácter mortal.

Ahora es Jason Miller, un operador de luces, quien acapara parte de las miradas. Fue uno de los técnicos que siguió trabajando en el set después de que Hutchins muriera, y se enfrenta a perder el brazo tras ser mordido por una araña venenosa. Según informa “Sky News”, si bien no fue herido por el arma, sí por una araña reclusa parda, un insecto con un potente veneno, ante lo cual, en cuestión de días, Miller comenzó a experimentar graves efectos secundarios: necrosis del brazo, sepsis y fuerte infección general.

Ante este accidente, y teniendo en cuenta la costosa atención médica que existe en Estados Unidos, se ha creado una página de recaudación de fondos, con el fin de pagar los gastos de la hospitalización de Miller. “Ha sido hospitalizado y ha soportado múltiples cirugías cada día, mientras los médicos hacen lo posible para detener la infección y tratar de salvar su brazo de la amputación”, explican los responsables de dicha página. “Si el equipo médico logra salvar su brazo, será un largo camino de recuperación para Jason”, añaden, “será un acontecimiento devastador para él y su familia”.

En cuanto al equipo de “Rust”, incluido el propio Baldwin, explican a “Sky News” que “no comentamos sobre asuntos privados de miembros individuales del elenco y del equipo”. Con esto, sí cabe recordar el lamento de un ex empleado de la producción de la cinta, que confesó que “nunca se sintió tan cerca de la muerte en un set” que como se sintió horas antes de la muerte de Hutchins. De hecho, hay quienes protestaron antes del accidente por la falta de seguridad en el set, así como ahora se estudia qué pasó con el arma en cuestión y por qué estaba cargada con balas reales.