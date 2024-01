"Back to black": lanzan el primer tráiler del biopic de Amy Winehouse

"Su música, su vida, su legado". Todo ello se incluye en "Back to black", la película biográfica sobre Amy Winehouse, que acaba de lanzar su primer avance. Dirigida por la cineasta británica Sam Taylor-Wood ("50 sombras de Grey"), la existencia de este proyecto de acercarse a la tormentosa y compleja artista se conoció en julio de 2022. Entonces apenas se sabían detalles, más que se trataba de un proyecto cinematográfico que había costado trabajo de llevar a cabo, pues anteriormente habían sido varios los que habían fracasado en el intento. Pero, al fin, llegó esta propuesta de Taylor-Wood, que contaba con la aprobación de la familia Winehouse. Ahora, con Matt Greenhalgh como guionista, conocemos más detalles del filme gracias a un tráiler que se ha hecho público hoy: a la icónica cantante le da vida la actriz británica Marisa Abela, de 27 años.

El tráiler ya avanza en qué consistirá la cinta: como se ha hecho en otros biopics de otros cantantes, como es el caso de Elvis Presley, Queen o Elton John, en esta película habrá un poco de lo personal y otro poco de lo profesional. En las escenas avanzadas, se ve a una Winehouse de voz privilegiada, de éxito auténtico e inmediato, perseguida por la prensa a la vez que adorada por el público. Y es que la cinta, además de tocar sus éxitos como "Rehab", "You know I'm no good" o "Back to black", que le da nombre, también narra el lado oscuro de la fama y los problemas de adicción de Winehouse, los cuales la condujeron a su trágica muerte en 2011, con tan solo 27 años.

La película ha sido bendecida por la familia de la artista, y de una manera más específica ha sido supervisada por Mitch Winehouse, el padre de la cantante. A él le interpreta en la cinta Eddie Marsan, y tendrá presencia pues ya en el tráiler se ve a la de "Valerie" tatuándose "la niña de papá" en el brazo izquierdo. Por su parte, Lesley Manville da vida a Cynthia, la abuela de Amy, y Jack O'Connell se pone en la piel del que fue su marido entre 2007 y 2009, Blake Fielder-Civil.

"No escribo canciones para ser famosa. Escribo canciones porque no sé lo que haría si no lo hiciera", dice Amy en la película, tal y como se ve en el tráiler. Su éxito en cambio rompió fronteras, límites, moldes. Su registro era poderoso, y su nivel de expresividad era tan alto que nadie más ha podido profundizar en las emociones a través de la música tanto como lo hizo ella.