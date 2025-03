Courcol sabe cómo armonizar una fanfarria

Al francés Emmanuel Courcol, director de «Por todo lo alto», le llegó la primera oportunidad de ponerse detrás de una cámara a punto de cumplir 60 años. Hasta que dirigió su ópera prima, «Alto el fuego» (2016) llevaba décadas como guionista, pero antes había sido actor: «Yo quería hacer carrera como actor, pero la vida quiso que empezara a escribir guiones, y como me gustaba dije: ‘¿Por qué no ir hasta el final y dirigir una película’. Al final, es cuestión de confianza, de sentirse capaz», explica el cineasta galo.

Premio del Público en el Festival de San Sebastián –con la nota más alta jamás otorgada a una cinta: 9,3– y hasta siete nominaciones a los premios César, los más importantes del cine francés, incluyendo la candidatura a mejor película. «Para mí son los premios más importantes, sólo con estar nominado para mí y para el equipo es una gran felicidad», asegura el director de «Por todo lo alto», quien respecto a la gran acogida en San Sebastián dice que «lo alucinante es que se estrene donde se estrene suscita la misma reacción en el público: quizás se deba a que la música es un tema universal que despierta valores universales». Pero ni en sus mejores sueños Courcol imaginaba que con su tercera película, a los 67 años, recibiría el–con la nota más alta jamás otorgada a una cinta: 9,3– y hasta, los más importantes del cine francés, incluyendo la candidatura a mejor película. «Para mí son los premios más importantes, sólo con estar nominado para mí y para el equipo es una gran felicidad», asegura el director de «Por todo lo alto», quien respecto a la gran acogida en San Sebastián dice que «lo alucinante es que se estrene donde se estrene suscita la misma reacción en el público: quizás se deba a que».

Y antes que la cinta que hoy se estrena en los cines, en la que dos hermanos separados en su infancia se reencuentran a través de su pasión por a música, Emmanuel Courcol ya logró cierto éxito con su anterior largometraje «Un triunfo» (2020), donde también abordaba la fusión de la alta y la baja cultura a través de la redención de un grupo de presos que interpretan una obra de Samuel Beckett. Del teatro a la orquesta, de «Esperando a Godot» al «Bolero de Ravel». «A mí me parece que la cultura elevada lleva intrínsecamente una belleza por lo que todo el mundo tiene derecho a apropiarse de ella, y es lo que quiere promulgar esta película», comenta el director respecto al trasfondo argumental coincidente en ambos filmes.

De hecho, rodando la anterior película conoció a su hoy esposa, Irène Muscari, coguionista junto a Courcol de «Por todo lo alto». Muscari, como confiesa el cineasta galo, le asesoró en «Un triunfo» porque su trabajo era precisamente llevar la cultura a la cárcel: «Ella, que viene de unos orígenes muy humildes al sur de Italia, es una prueba exactamente de que el talento, a base de esfuerzo, se puede abrir paso», comenta en relación a la temática de su último largometraje donde la vocación y el talento innato musical de dos hermanos se desarrolla de manera muy diferente al estar condicionado por contextos socio-culturales opuestos. «Es una injusticia que sea así, todo el mundo debería tener el mismo acceso a la cultura independientemente de sus posibilidades económicas; pero la realidad, claro, va por otro lado: no todo el mundo puede pagar un conservatorio o unas clases de piano», se lamenta Courcol.

La unión fraternal

Más allá de la música, «Por todo lo alto» es un canto al amor de hermanos pese a la distancia en todos sus sentidos. Thibaut y Jimmy, tan diferentes y tan desconocidos, se quieren y tratan de recuperar el tiempo perdido. Un asunto, el de la franternidad, que ya abordó el director en su ópera prima, y es que, cuenta, «yo pertenezco a una familia con hermanos y una hermana, y me une a ellos unos lazos muy fuertes. Es un tema con el que me siento muy cómodo, me parece que esa unión fraternal es un tema muy rico y natural».

Adelanta, de hecho, que en su próxima cinta, que se rueda en Groenlandia, vuelve a tratar los amores fraternales y filiales. Así, Courcol, a modo de anécdota, cuenta que de adolescente escuchaba a su hermano en el cuarto de al lado tocando la trompeta: «¿Quién me iba a decir que acabaría rodando una película sobre este asunto? –pregunta retóricamente–. Pero esto es el cine. ¡C’est cinéma! Así se construyen las películas».