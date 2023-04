«Renfield»: Nicolas Cage enseña los dientes

No es la primera vez que Nicolas Cage se viste de no muerto, pero promete ser la más divertida. Aunque los colmillos del sobrino de Francis Ford Coppola y ganador del Oscar por «Leaving Las Vegas» debutaron en 1988 con «Besos de vampiro», su papel en la nueva «Renfield» le viene reportando meses de titulares. Primero, por la entidad cómica del proyecto, comandado por Chris McKey («Robot Chicken») en la dirección y por Robert Kirkman (creador de «The Walking Dead») en el guion. Y, segundo, por la propia encarnación de Cage, tomando el manto de Drácula que antes vistieron con elegancia los míticos Béla Lugosi y Christopher Lee.

Pero, ¿qué es exactamente la «Renfield» que llega hoy a nuestras carteleras? Calificada como solo para adultos en Estados Unidos, el nuevo filme del responsable de «Batman: la LEGO película» es un cruce entre la historia clásica escrita por Bram Stoker en sus libros y las comedias laborales de nuevo acuño, como la laureada «The Office» o «Community», de la que el co-guionista Ryan Ridley también es responsable. Esa influencia se traduce en una historia sobre un jefe tóxico, el mismísimo príncipe de las tinieblas, y un empleado eterno y a su merced diabólica, que aquí tiene el rostro de Nicholas Hoult («La favorita»).

La eterna juventud

«Es mentira. Me he reído como en pocos rodajes entre escena y escena. Quizá haya quien no me entendiera bien por las prótesis dentales que tardaba demasiado tiempo en quitarme y ponerme, pero eso es todo», explicaba jocoso esta misma semana Cage en el estreno americano del filme, aludiendo a los reportes que informaban de que el actor habría optado por el método para acercarse a su personaje. «Con este Drácula estaba intentando probar cómo de divertido y aterrador se puede ser soltando la misma frase. El desafío pasaba por ver cuánto mal rollo le podía imprimir a una línea graciosa», completaba el actor a «The Hollywood Reporter».

Film Review - Renfield ASSOCIATED PRESS AP

Y así, inmerso en esa misma enésima juventud que le ha llevado a papeles autorreferenciales como «El insoportable peso de un talento descomunal» (2022) o «Willy’s Wonderland» (2021), Cage sirve aquí en «Renfield» para hablar de la superación de relaciones tóxicas de todo tipo desde el humor y, de paso, pintarnos una oscura Nueva Orleans, en la que la polímata Awkwafina («Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos») parece la única policía honrada de la ciudad. «Trabajar con él me ha permitido entender, ya como adulto, el maestro que es en verdad en nuestro oficio. Desde el primer momento en el que le vi caracterizado, sabía que la película y el tono iban a funcionar. Era como la versión rock and roll de Drácula», explicó Hoult a «Deadline» al recordar la primera vez que compartió escena con Cage en «El hombre del tiempo» (2005) y cuando apenas tenía 14 años.

Totalmente entregado a sus fans más fervorosos, y haciendo realmente lo que le da la gana, Cage cumplirá el año que viene 60 con hasta cinco películas pendientes de estreno y un regreso a las «majors» de la mano de esta nueva «Renfield», que ya promete grandes números en taquilla si atendemos a los datos de preventa al otro lado del charco.

Bajo el manto de dos míticos amos de la noche

Aunque «Renfield» tuerza un poco la mitología del personaje de Bram Stoker, su amor por el mismo queda intacta. Y ello se demuestra en la primera escena del filme, donde se recrea el inicio de «Drácula» (1931), ahora con Cage en el lugar de Béla Lugosi (dcha.). Con otro mítico señor vampiro, Christopher Lee (izda.), compartió rodaje y aprendizaje Cage, como ha revelado estos días, cuando ambos coincidieron en «En tiempo de brujas» (2011).