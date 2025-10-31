Tras décadas de misterio, hallan la tumba de la “Novia de Frankenstein” en un cementerio de Hollywood

Una sorprendente investigación ha llevado al descubrimiento de la tumba de la actriz británica Elsa Lanchester, célebre por interpretar a la “Novia de Frankenstein” en el clásico cinematográfico de 1935. La lápida, que había permanecido en el olvido durante décadas, fue localizada por un guía turístico en Hollywood, reavivando el interés por la figura de la actriz y su legado en el cine de terror.

Según informó BBC News, el descubrimiento se produjo cuando el guía, Tracy Michaels, especializado en rutas por cementerios de celebridades, identificó una parcela sin marcar que coincidía con los registros de entierro de Lanchester. Tras revisar la documentación, la administración del cementerio confirmó que los restos pertenecían efectivamente a la actriz.

Michaels no solo dio con el lugar, sino que en menos de 36 horas logró reunir, mediante micromecenazgo, los fondos necesarios para instalar una placa conmemorativa. “Quería celebrarlo en su 123.º cumpleaños”, explicó, “y, sinceramente, olvidé que era justo unos días antes de Halloween”.

La ceremonia de inauguración del nuevo marcador tuvo lugar el 28 de octubre, coincidiendo con el aniversario de nacimiento de Lanchester, y contó con la asistencia de fans, historiadores del cine y varios guías locales. El acto sirvió como homenaje público a una de las figuras más emblemáticas del Hollywood clásico.

Elsa Lanchester, además de su icónico papel como la criatura de Frankenstein, fue una actriz de reparto destacada en películas como Mary Poppins (1964) o Witness for the Prosecution (1957), por la que fue nominada al Oscar. Durante décadas, se creyó que sus cenizas habían sido dispersadas o extraviadas, por lo que el hallazgo ha generado especial emoción entre los admiradores de su trabajo.

El hallazgo y la ceremonia han despertado un renovado interés por la figura de Elsa Lanchester y por la historia del cine clásico de Hollywood. La nueva lápida, financiada por admiradores a través de una campaña en línea, forma ahora parte de los recorridos turísticos habituales del cementerio.