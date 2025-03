La elegancia atemporal de Ricardo Sanz en el Palacio de Santo Mauro

The Global Art Company

su inconfundible elegancia. Madrid es el epicentro del arte contemporáneo esta semana, y este año me he propuesto como reto personal dedicarle todo mi espacio y esfuerzo a Madrid, mi ciudad. Tengo el honor de convertir el Palacio de Santo Mauro en una galería de arte un año más, y en esta ocasión no tuve dudas al elaborar mi propuesta: rendir homenaje a mi ciudad, a sus calles y a su gente a través de las obras de Ricardo Sanz, cuya pintura de esencia clásica destaca por

Luz de mañana en Madrid. The Global Art Company

La muestra está presidida por un boceto del retrato del artista de S. M. el Rey Felipe VI y su hija, la Princesa de Asturias, una declaración de intenciones con la que queremos reivindicar que lo señorial y distinguido no está reñido con la modernidad. También me interesa especialmente que el boceto salga del taller y pueda ser visto. Es el núcleo de la obra; en él ya está todo, pero con una gran pureza. Ricardo Sanz, maestro del retrato, ha sabido capturar con maestría la esencia de la sociedad a lo largo de los años. Su pincelada delicada y luminosa revela no solo la fisonomía, sino también la personalidad y el alma de las personas retratadas. La nobleza de los rostros, la serenidad de las miradas y la exquisita composición confirman por qué Sanz es considerado uno de los grandes retratistas contemporáneos.

Ricardo Sanz posa junto a una de sus obras. The Global Art Company

Atemporal

Pero si bien sus retratos son el alma de la exposición y de su arte, la ciudad de Madrid es la gran protagonista. Las vistas de la capital, plasmadas con una luz casi onírica, nos recuerdan la eterna belleza de sus calles, plazas y monumentos. La Gran Vía aparece envuelta en una atmósfera nostálgica y sofisticada; el Palacio Real se alza majestuoso, bañado por la calidez de la luz madrileña. Madrid parece invitarnos a la contemplación serena.

Sanz logra que la ciudad cobre vida en sus lienzos con una técnica impecable, equilibrando a la perfección el realismo y la emoción. Su dominio del color y la luz dota a cada obra de una atmósfera única, donde cada pincelada aporta matices que enriquecen la escena. En un tiempo en el que el arte parece a menudo sumido en lo efímero y lo experimental, la obra de Sanz nos recuerda que la elegancia y la belleza clásica siguen teniendo un espacio fundamental en la pintura.

Primero Rayos de Sol en la Gran Vía The Global Art Company

La exposición en el Palacio de Santo Mauro, además de una muestra pictórica, es un tributo a la tradición, al refinamiento y al amor por Madrid. Ricardo Sanz nos invita a redescubrir la ciudad desde una mirada noble y atemporal, en la que cada lienzo es un homenaje a su historia, su arquitectura y su gente. En un mundo donde la velocidad y lo inmediato parecen reinar, Sanz nos recuerda la importancia de la contemplación pausada, de la admiración por la belleza clásica y del arte como vía para honrar nuestras raíces. Su exposición en el Palacio de Santo Mauro es un auténtico deleite para los amantes del arte y, al mismo tiempo, mi forma particular de reclamar espacios para la pintura clásica.