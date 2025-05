Martín Oesterheld, nieto del autor de "El Eternauta", insta a abrazar la cultura argentina

En mitad de este agradecido oleaje de buena acogida sobredimensionada que está teniendo la última serie protagonizada por un bastión del audiovisual argentino como Ricardo Darín, Martín Oesterheld, nieto del célebre historietista Héctor Oesterheld y productor ejecutivo de la serie "El Eternauta", basada en la obra más importante de su abuelo, comenta en una entrevista con EFE que la cultura es "el alma de la nación argentina" y expresa su firme rechazo al desfinanciamiento de las políticas culturales por parte del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei. "Nadie se tiene que sentir amenazado por la cultura argentina. La cultura argentina es un motivo de orgullo y además es como el alma de nuestra nación", sostiene Oesterheld, que insta además al Gobierno de Milei a abrazar la cultura y no a desfinanciarla.

Para Oesterheld, "El Eternauta" es un claro ejemplo del valor de la inversión en la cultura nacional: "El nivel técnico que aparece en la serie no aparece de un día para el otro. Aparece porque hay una historia en el cine argentino, hay un recorrido. Lo fuimos formando con esfuerzo durante años. No se puede destruir así. Este nivel de técnica y de haber llegado a donde se llegó técnicamente este material no aparece de un día para el otro, aparece porque hay una historia en el cine argentino, hay un recorrido".

Su declaración llega en un momento donde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), junto con otros organismos como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, enfrenta recortes y despidos masivos, lo que pone en riesgo la producción artística nacional. Desde que asumió, en diciembre de 2023, el Gobierno de Milei ha impulsado una política de ajuste fiscal que incluye severas reducciones en el financiamiento a la cultura. El INCAA ha sido uno de los principales blancos, paralizando proyectos y afectando a miles de trabajadores del sector.

Acogida masiva

El productor, cuyo abuelo publicó la historieta "El Eternauta" en 1957, veinte años antes de ser secuestrado y desaparecer por culpa de la dictadura militar, consideró que "no hay ciencia ficción sin comentario político" y resaltó la importancia de que la serie rompa con los códigos anglosajones del género. "Romper las lógicas esperadas de la ciencia ficción y contar las cosas desde Latinoamérica, la Argentina o el Cono Sur es un movimiento que parece menor, pero es muy importante. Deslocalizar el género es algo muy importante", aseguró.

Filmada en Buenos Aires con profesionales argentinos, en español y dirigida por Bruno Stagnaro, la producción fue una apuesta consciente por fortalecer la identidad cultural del país. No sólo se ha convertido en un fenómeno de audiencia, sino en un motivo de orgullo para los argentinos, que celebraron el éxito de un proyecto repleto de referencias a su historia y su cultura con esa intensidad de festejo, naturalmente celebrativa, que anida en el interior de los albicelestes.

"La serie conecta directamente con nuestra propia historia y nuestros propios traumas y nuestras propias maneras de decir las cosas, que también tienen que ver con lo que ha pasado en los años 70, con nuestros desaparecidos (durante la dictadura militar), las Malvinas. Habla de todos nosotros y lo dice con nuestras propias palabras y a nuestra manera", resaltó a modo de remate Oesterheld.