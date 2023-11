Fernando Savater en la manifestación de Cibeles: “Hay que escoltar a Puigdemont y llevarlo hasta Alcalá Meco”

En una imponente manifestación contra la amnistía que ha congregado esta mañana a un millón de personas en la Plaza de Cibeles de Madrid, Fernando Savater fue el encargado de cerrar el acto con un tajante discurso en contra la amnistía acordada entre Pedro Sánchez y los independentistas. El filósofo arremetió especialmente contra el expresidente catalán Puigdemont y llamó a los españoles a resistir la amnistía y a no aceptar la pérdida de derechos.

El también reconocido escritor, que se ha situado entre aquellas figuras de la cultura en contra del Gobierno, advertía antes de las elecciones del 23J que "el gobierno de Sánchez es el peor desde la Transición", justificando su no apoyo a la izquierda en que "una cosa es ser progresista y otra ser imbécil".

En la manifestación de este sábado, desataba los aplausos de los cientos de miles de presentes al comenzar diciendo: "Hay una única cosa en la que estoy de acuerdo con el Gobierno, voy a decirla. Dicen que quieren poner una escolta a Puigdemont. Y a mi me parece bien, yo creo que hay que escoltar a Puigdemont, hay que llevarlo a Alcalá-Meco y dejarlo ahí bien escoltado unos cuantos años". Savater dirigió sus palabras a la audiencia, instándola a no caer en manos de aquellos que "manipulan la constitución". Expresó su apoyo a la diversidad de España, pero advirtió contra la creación de diferentes derechos para los ciudadanos. "No toleremos que nos quiten España", enfatizó, destacando la importancia de preservar la unidad y la igualdad.

Su discurso cuestionó la legitimidad de la amnistía, señalando las críticas de las asociaciones de jueces que la consideran contraria al estado de derecho y advirtiendo que hay quién nos hace creer que es legal. "¿Vamos a creer a las asociaciones de jueces, que han dicho que atenta contra el estado de derecho, vamos a creer a esos expertos o vamos a creer lo que dice Bolaños y lo que dicen los editoriales de El País?", planteó Savater, instando a la reflexión sobre la postura a adoptar frente a esta polémica medida.

En un llamado a la resistencia continuada, Savater declaró que la manifestación marcaba el "primer paso de una resistencia que tiene que continuar". Subrayó la importancia de obedecer a la constitución y las leyes, rechazando cualquier manipulación de estos fundamentos. En un tono de urgencia, expresó que "ha llegado la hora de la verdad, de dar un paso al frente" en defensa de los principios democráticos y la integridad nacional.