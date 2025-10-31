El Gran Museo Egipcio de mil millones de dólares abrirá sus puertas en El Cairo tras dos décadas de construcción

El Gran Museo Egipcio abrirá oficialmente sus puertas en El Cairo el 1 de noviembre de 2025, tras más de dos décadas de construcción y una inversión de mil millones de dólares. Será el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización: el antiguo Egipto. El gran edificio se encuentra a las afueras de la capital del país, justo al lado de las pirámides de Giza. Su fachada de piedra caliza y vidrio se extiende a lo largo de 800 metros, y su diseño arquitectónico busca integrar el paisaje desértico con la majestuosidad histórica del entorno. El museo ha sido concebido como un homenaje a la civilización egipcia, con una narrativa que abarca más de 7.000 años de historia, desde la prehistoria hasta la era grecorromana.

La construcción del GEM comenzó en 2002, pero ha estado marcada por múltiples interrupciones debido a la inestabilidad política, la Primavera Árabe, la pandemia de COVID-19 y problemas financieros. Según The Guardian, el proyecto ha costado más de 1.000 millones de dólares y ha sido financiado en parte por Japón, que aportó más de 300 millones en préstamos y asistencia técnica. La apertura contará con una ceremonia que reunirá a líderes internacionales y dignatarios.

El museo albergará más de 100.000 objetos, muchos de ellos nunca antes expuestos. Entre las piezas más destacadas se encuentra la colección completa del tesoro de Tutankamón, que incluye su máscara funeraria, joyas, muebles y carros. Esta será la primera vez que todos los objetos del faraón se exhiban juntos en un solo lugar. También se incluirán estatuas colosales, papiros, sarcófagos y artefactos cotidianos que ilustran la vida en el antiguo Egipto.

El GEM está llamado a convertirse en el principal atractivo turístico del país, con capacidad para recibir hasta cinco millones de visitantes al año. Se ha construido una pasarela peatonal que conecta el museo directamente con las pirámides de Giza, permitiendo a los turistas recorrer ambos sitios en una sola jornada. El gobierno egipcio espera que el museo impulse el sector turístico, clave para la economía nacional, especialmente tras años de caída en ingresos por conflictos y pandemia.

El museo no solo será un espacio de exhibición, sino también un centro de investigación y educación. El diseño incluye laboratorios de conservación, salas interactivas, cine 3D y espacios para talleres escolares. La narrativa museográfica ha sido desarrollada por expertos internacionales para ofrecer una experiencia inmersiva y cronológica, con apoyo de tecnologías digitales que permiten explorar objetos en detalle.

El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ha calificado el museo como “una ventana al alma de nuestra civilización.” La inauguración coincide con una campaña nacional para reposicionar a Egipto como líder regional en patrimonio y turismo. El GEM se suma a otros proyectos recientes como la restauración de la Avenida de las Esfinges en Luxor y el traslado de momias reales al Museo Nacional de la Civilización Egipcia.