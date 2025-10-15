Descubren en Montserrat un manuscrito inédito de un poema épico sobre los viajes de Colón

La investigadora posdoctoral Claudia García-Minguillán ha descubierto en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat el único manuscrito conocido del poema épico 'El Nuevo Mundo', obra del poeta y diplomático portugués Francisco Botelho de Moraes e Vasconcelos (1670-1747).

Según ha explicado este martes la Universidad de Barcelona (UB), el hallazgo, hasta ahora totalmente inédito, se considera de "gran valor filológico e histórico, puesto que representa la primera obra épica escrita en castellano que tiene como protagonista la figura de Cristóbal Colón".

El documento habría pasado desapercibido a los investigadores a pesar de aparecer como una referencia breve en un catálogo antiguo elaborado por el padre Alexandre Olivar en 1977.

El manuscrito, de unas 40 páginas y con notables diferencias respecto a la edición impresa de 1701, contiene pasajes que en el texto conocido hasta ahora no figuraban, algunos de los cuales podrían haber sido suprimidos o modificados por razones ideológicas.

Un héroe del XVIII

El descubrimiento se ha producido en el marco de las tareas de investigación de García-Minguillán como beneficiaria de un contrato Juan de la Cierva en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General de la UB, un programa estatal que impulsa la incorporación de jóvenes investigadores con perfiles de excelencia en universidades y centros de investigación.

El poema presenta a Colón como héroe del imaginario político de comienzos del siglo XVIII y se inscribe en un momento de fuerte tensión dinástica, justo antes del estallido de la guerra de Sucesión española.

El contexto de elaboración de la obra —la Barcelona de 1701— es clave para entender la estrategia de Botelho de Moraes e Vasconcelos, personaje estrechamente vinculado a la escena intelectual y diplomática de la ciudad y relacionado con los círculos austriacistas.

Gesta colombina y austriacismo

El autor participó en la fundación de la Academia de los Desconfiados, entidad precedente de la actual Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, e hizo una apuesta literaria clara para conectar la gesta colombina con los valores políticos de los partidarios del archiduque Carlos de Austria.

El manuscrito, que ahora será objeto de una edición crítica y de un estudio monográfico, revela también una intención estética singular: a pesar de escribirse en castellano, la composición sigue modelos épicos clásicos que eran más habituales en la tradición latina e italiana.

La elección de la lengua castellana, en este caso, respondería a una voluntad de intervención en el debate cultural e ideológico de la monarquía hispánica, argumenta la investigadora.

El hallazgo fue posible gracias a una investigación sistemática de los fondos de la biblioteca monástica y al trabajo de cotejo entre referencias bibliográficas y materiales manuscritos sin catalogar en detalle.

Según García-Minguillán, "el manuscrito se ha mantenido durante décadas al margen de los circuitos habituales de la investigación porque nunca se había digitalizado ni transcrito, y no constaba con autoría identificada de manera explícita en ninguna base de datos moderna".

El estudio de 'El Nuevo Mundo' forma parte de un proyecto de investigación más amplio que recibe el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y de la Fundación Calouste Gulbenkian, para reconstruir las motivaciones políticas, literarias y culturales de Botelho de Moraes e Vasconcelos, así como las dinámicas de creación y censura en el ámbito literario de la Barcelona barroca.