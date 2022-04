Javier Ruibal: “Todo en ‘Cien años de soledad’ es prodigioso, y más pasado el tiempo”

Javier Ruibal se ha unido a la gallega Uxía para publicar un nuevo disco de la mano de Rosalía de Castro y García Lorca. «De tu casa a la mía» es un homenaje a la obra de dos grandes poetas a través de la versatilidad musical, talento y exquisitez de estos artistas. En plena presentación del disco, el cantante y compositor recomienda la lectura de «Cien años de soledad», de Gabriel García Márquez y, en general, de todo el realismo mágico.

−¿Cuándo fue la primera vez?

−Tendría unos 18 años y me hablaron de esta maravilla, aunque con ese título pensé que iba a ser algo pesado, bastante melancólico, y estuve un año dándole largas. Fue maravilloso leerlo, con esa prosa lúcida y brillante. Marcó en mí un antes y un después.

−¿Por qué este libro?

−Me fascinó que en un pueblucho recóndito e insignificante, Macondo, como era el mío y tantísimos otros en España y Suramérica, pudieran ocurrir cosas tan extraordinarias y divertidas. Los demonios familiares reverenciados, los muertos que hablan a diario, ese alquimista, Melquíades, envuelto en el misterio, el respeto pactado entre todos, la anunciada llegada de los platillos volantes, la exuberancia de imágenes y diálogos... Todo es un prodigioso y, pasados los años, mucho más.

−¿Qué encuentra en él?

−Que los personajes son apasionantes y que de lo cercano al autor nace la mejor literatura. Contar lo que conoces bien te hace mejor escritor que fabular alrededor de lo que no te pertenece.

−¿Aprendió algo?

−El ritmo del relato, siempre adelante salvo retrocesos ajustadísimos y digresiones impecables y deliciosas. Creo que me orientó y enseñó a hacer de cada canción un buen cuento. Es una lección magistral en todos los sentidos.

−¿Qué destaca de Márquez?

−Que no ha sido un escritor afectado por el éxito y la popularidad, y sí con mucho orgullo de su país y toda la América hispano-hablante, con una actitud firme y sin fisuras en el convencimiento de los valores de nuestra cultura y de las tremendas desigualdades que sufre el cono sur americano. Tuve ocasión de hablar con él y preguntarle si prefería que estimaran su lenguaje perfeccionista y a un tiempo llano o su imaginación desbordante. Me respondió: «Yo escribo para que me quieran».

−¿A quién lo recomienda?

−A cualquiera, pero pronto, leerlo en la adolescencia te hace dar un estirón intelectual muy notable. Crea afición a la lectura.