Luar na lubre: el camino de las estrellas

Los peregrinos que van a Santiago son portadores de las vieiras, como icono fundamental en sus vestimentas y símbolo más reconocible que llevan de vuelta para su tierra como testigo de su peregrinaje. Con su caminar fueron trazando vieiros, que son los senderos iniciales que acabaron conformando los muchos caminos que van a Santiago y finalmente derivan en Fisterra y Muxía. Con este juego de palabras, “Vieiras e vieiros, historias de peregrinos”, han denominado su 19º álbum el veterano grupo Luar na lubre, el más emblemático e internacional del folk en Galicia, que, liderado por Bieito Romero, presentarán en el Teatro Circo Price de Madrid el próximo día 25. “En él hemos pretendido plasmar las distintas rutas xacobeas, historias reales y fantásticas protagonizadas por peregrinos y las sonoridades propias de esos senderos e itinerarios”, afirma Romero.

Detrás de este trabajo hay un proceso de investigación profundo, “aunque ya teníamos muchísimo avanzado y no partimos de cero. Conceptualmente lo sacamos ahora, pero desde siempre, gran parte de nuestra música está inspirada en la lírica medieval gallega y muchas canciones en nuestra discografía están relacionadas con esta gran influencia patrimonial que es el Camino de Santiago, que dejó multitud de historias, leyendas, tradiciones y músicas. Lo que hicimos fue recopilar todo eso, cribarlo y elegir”, afirma Romero. El disco recoge, por ejemplo, “Dum Pater familias”, el himno más antiguo de peregrinos a Compostela, que aparece recogido en el Códice Calixtino, el libro principal del Camino; “Mártiros e o vákner”, que recupera una de las leyendas vinculadas con la parte final en tierras de Muxía y Fisterra o San Andrés de Teixido, en el camino del norte que nosotros denominamos el “Camiño de los celtas”, cuya leyenda dice que va de muerto el que no fue de vivo y de muerto tiene que ir en forma de pequeño animal. La bienvenida a los peregrinos la da Miguel Ríos, que interpreta “Benvido”' en gallego. Para todo esto –prosigue-, hemos tenido muy buenos asesores, auténticos especialistas como Antón Pombo que lo ha prologado o José de la Riera, que nos mostraron cómo podíamos presentar un trabajo de estas características”. El álbum tiene un segundo CD de regalo o complemento con temas de la ruta xacobea ya grabados anteriormente a lo largo de toda su trayectoria con colaboradores como Pablo Milanés, Diana Navarro, Hevia, la Orquesta Sinfónica de Bratislava, Ismael Serrano, Luz Casal o Carlos Jeans entre otros.

La agrupación gallega Luar na lubre FOTO: Luar na lubre

Los senderos y caminos de Santiago están llenos de sonoridades “que cada uno escucha o percibe según su estado de ánimo”. Sonidos que han incorporado al disco intercalados entre sus 27 canciones. “Los grabamos en el camino francés, el más icónico y conocido, desde Villafranca del Bierzo, un río, el andar de los peregrinos en distintas texturas (tierra, hojas, zahorra…), las campanas de Santa María de O Cebreiro, un temporal en Triacastela o en el mar en Fisterra, una misa en Muxía, las aves rapaces… todo lo que puede escuchar un peregrino hasta llegar a Compostela –asegura el músico-, cuyo sonido más emblemático es la campana Berenguela, que grabamos justo debajo en la torre de la catedral”.

La influencia cultural del Camino en España, y en Europa es clave para entender la historia desde la Edad Media, “un patrimonio mundial inmaterial que hay que preservar y que a los gallegos nos toca muy de cerca”, afirma Romero. Galicia está impregnada de esta historia porque recibió un flujo enorme de culturas y gentes que trajeron sus costumbres, arte y música. Después de casi 36 años, Luar na lubre (“Luar”, resplandor de la luna”; “lubre” bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales), siguen fieles a su objetivo de impulsar y dar a conocer esta música y la cultura gallega. “Ese es el motivo principal de que existamos, nuestra idea es mostrar Galicia al mundo desde una óptica distinta. Y funciona porque somos uno de los grupos más internacionales con alrededor de 2000 conciertos en más de 35 países”. Esto implica un sello y un sonido propio reconocible. “Tanto tiempo con un proyecto y una formación estable, evolucionando sin perder la esencia, va conformando una forma de hacer las cosas, una personalidad en nuestra música que ha influido mucho en otros grupos y no solamente gallegos”. La mutua colaboración con Mike Oldfield fue su despegue internacional. “Para nosotros fue un punto de inflexión –comenta Romero-, porque era y es una estrella y que se fijara en nosotros y nuestra música, que hiciera una versión de “O son do ar” y nos llevara de invitados en una de sus giras, fue muy importante y, aunque ya teníamos un bagaje de diez años, aprovechamos la situación.

El concierto en el Price será el de la presentación de este nuevo trabajo, “aunque no lo tocaremos entero, porque no podemos dejar de tocar las músicas que llevan tiempo con nosotros, clásicos como “O son do ar”, “Tu gitana”, “Chove en Santiago” o “Camariñas”, canciones que no se pueden quitar del repertorio porque afortunadamente tenemos un público fiel que quiere escucharlas. El lujo será poder contar con Víctor Manuel, Miguel Ríos e Ismael Serrano como artistas invitados. Pandemia mediante, va a ser un bonito concierto”, concluye.