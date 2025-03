Marta y Micó: "'Emoción' es una palabra clave para nosotros"

“Una mujer que canta y un hombre que escribe”, así se definen José María Micó, poeta, traductor, músico y profesor de literatura, y Marta Boldú, cantante, filóloga y profesora también, componentes del dúo Marta y Micó que lanzan “Elegía y chachachá”, su quinto trabajo discográfico desde que comenzaron su andadura allá por 2013.

Desde entonces ofrecen un espectáculo singular, íntimo y lleno de emociones, un diálogo entre la voz de Marta, la poesía de Micó y la música que él mismo ha escrito como un traje a medida para cada poema entre una gran variedad de ritmos y géneros musicales, melodía brasileña, tango, canción italiana, blues, fado, rumba, vals y balada. Marta y Micó presentarán “Elegía y chachachá” en el Festival de Barnasants de Barcelona este jueves 20 y en Madrid lo harán el próximo día 26 en Café Libertad, 8.

–Vienen de la literatura, pero también de la música, de la canción de autor.

–José María Micó (J.M.M.): Sí, ese sería nuestro espacio, la canción de autor, en nuestro primer disco propiamente nos clasificaron como músicas del mundo porque es una fórmula un poco peculiar, pero nosotros estamos en esa tradición de los cantautores que cuidan los textos y también la música y su transmisión.

–Tocan textos propios y ajenos, pero siempre cuidando la calidad literaria.

–J.M.M.: Sí, cuando empecé a poner música a mis poemas quisimos respetar, por un lado la condición literaria de los textos y por otro ponerles una música lo suficientemente digna de ellos, de manera que desde el principio tenemos ese propósito y por eso en cada disco hay también algún homenaje a otros autores, otros cantautores y tradiciones musicales.

–El viaje no puede ser más ecléctico.

–Marta Boldú (M.B.): Sí, cuando José María se inspira, yo nunca sé por dónde va a salir y a qué género nos va a llevar. Para mí como cantante es un desafío entrar en un género nuevo, porque me gusta conocer su canon y luego llevarlo a nuestro terreno, quizá es algo que nos diferencia de lo que sería la canción de autor tradicional con una línea melódica y rítmica mantenida durante toda una carrera musical o artística, en nuestro caso no es así, cada vez que compone tocamos palos distintos.

–¿Qué temas suelen abordar, cuál es su "leitmotiv"?

–J.M.M.: Como dependen bastante de mi poesía y de lo que me gusta, son temas como el paso del tiempo fundamentalmente, cómo éste incide en nuestras vidas, cómo gestionar la juventud y la vejez. Algunos de mis poemas más tempranos de joven ya hablan de eso, en el fondo la vida es la gestión del tiempo y de eso tratan nuestras canciones, aunque desde perspectivas diferentes, desde rumbas alegres para un recién nacido, a un tango melancólico que nos recuerda que hay que disfrutar de la vida, sería una reflexión metafísica o, más simplemente, impresiones sobre la vida.

–¿Cómo es un concierto de Marta y Micó?

–M.B.: Normalmente es algo sencillo en apariencia, y muy ritual. Somos dos en el escenario, una guitarra y una voz, aunque en ocasiones hemos tenido músicos invitados o la banda con la que grabamos. Nos gusta ir desgranando las canciones y explicando detalles sobre ellas o algo que nos haya ocurrido, es este pequeño aspecto teatral más allá de cantar una canción tras otra. Buscamos que haya variedad, combinar canciones tranquilas con temas más movidos para que el público se vaya agitando emocionalmente.

–¿Qué lugar ocupa la emoción, tanto en los discos como en el directo?

–J.M.M.: Un lugar central, digamos que es el espacio que buscamos, el ambiente que intentamos recrear y lo que esperamos que el público sienta, por tanto, esa es una palabra clave y nos gusta que la hayas mencionado porque ese concepto de emoción es central para todo lo que hacemos, tanto al escribir los textos, como al componer, como en los conciertos. La música, la poesía y el arte en general están para conmover.

–M.B.: Para mí es muy emocionante interpretarlos, siento mucha emoción transmitiendo esos textos, no solo por el privilegio de tener el autor al lado, algo que no suele suceder, pero le añade un plus y porque esa emoción que siento cantando el texto, intento que también se transmita al público.

–¿Tienen algo de trovadores contemporáneos?

–J.M.M.: Esa podría ser esa una buena definición, yo que me he ocupado mucho de poesía trovadoresca medieval y he estudiado a poetas de otros tiempos, creo que en el fondo estamos intentando rescatar ese espíritu, cuando poesía y música iban naturalmente juntas, no simplemente la canción popular y los textos, sino la poesía y la música propiamente, con la dignidad del género poético y del musical y eso quizá en algunos tiempos se perdió, pero creo que en España y Latinoamérica ha habido muy buenos ejemplos de esos nuevos trovadores, como “La nueva trova cubana”, y la tradición de la canción de autor, Serrat, Sabina. Raimon, Paco Ibáñez… y tantos otros, rescatan también esa esa idea y nosotros queremos preservarla en un tiempo en que quizá la música más comercial hace que se esté olvidando prestar atención a los textos, pero creemos que todavía hay público para una propuesta de música más pausada como la nuestra y seguimos insistiendo en ese camino.