Muere Rick Buckler, batería de The Jam

El guitarrista Rick Buckler, conocido por formar parte de la banda británica The Jam, ha fallecido a los 69 años. El artista, que sufría una enfermedad, "falleció pacíficamente el lunes por la noche en Wocking después de una breve enfermedad, con su familia a su lado", han informado desde su compañía de representación a través de un comunicado.

el grupo publicó seis álbumes de estudio, así como cosechó éxitos con canciones como "Town called malice", "Going underground" y "Down in the tube station at midnight". Junto a Bruce Foxton y Paul Weller, Buckler fue parte de la formación clásica de The Jam. Este grupo de rock, nacido en Woking, fue uno de los más populares durante finales de los años 70 y los inicios de los 80. En una época marcada por la new wave y el icónico punk rock de Reino Unido,así como cosechó éxitos con canciones como "Town called malice", "Going underground" y "Down in the tube station at midnight".

Weller, cantante y guitarrista de The Jam, ya ha mostrado a través de sus redes sociales su reacción ante la pérdida: "Estoy conmocionado y entristecido por el fallecimiento de Rick. Estoy pensando en todos nostoros ensayando en mi habitación en Stanley Road, en Woking. En todos los pubs y clubes en los que tocamos cuando éramos niños y en que finalmente hicimos un disco. ¡Qué viaje! Superamos nuestros sueños y lo que hicimos resiste el paso del tiempo. Mi más sentido pésame a toda la familia y amigos".

The Jam se separó en 1982, y nunca volvió a reunirse sobre un escenario. El bajista, Foxton, y Buckler ysí volvieron a tocar juntos en varias ocasiones, mientras que Weller decidió continuar su carrera en solitario. "Me he sentido devastado al escuchar la triste noticia. Rick era un buen tipo y un gran baterista cuyos innovadores patrones de batería ayudaron a dar forma a nuestras canciones. Me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntos tanto como lo hicimos", ha lamentado Foxton en sus redes sociales.